В частном доме обнаружено тело человека с признаками насилия: полиция задержала подозреваемого

Вчера, 25 ноября, в 18:00 на улице Кеск в Раквере в частном доме было найдено тело 76-летнего мужчины со следами насилия.​

Оперативный дежурный Идаской префектуры Сильвер Пялсинг сообщил, что накануне вечером полицейские и криминалисты долго работали на месте происшествия, чтобы собрать вещественные доказательства, которые мог оставить убийца.​

«Сейчас активно продолжается расследование, чтобы установить мотив преступления, личность преступника и другие детали. В числе прочего мы изучаем записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия и ищем свидетелей, которые могли заметить что-либо подозрительное», - сообщил оперативный дежурный.​

Во вторник после обеда полиция задержала 65-летнего мужчину, которого на основании собранных доказательств подозревают в совершении убийства.

«Мы собрали информацию из различных источников, получили материалы с камер видеонаблюдения соседних домов, оценили доказательства, собранные на месте происшествия, и, сопоставив все эти данные, достаточно быстро вышли на подозреваемого»​, - сообщил лейтенант полиции Раквереского отделения Вилле Ряник.

Подозреваемый уже ранее был знаком полиции. Взаимоотношения между погибшим и задержанным подозреваемым, а также мотив подозреваемого выясняются в рамках продолжающегося расследования, проводимого на основании статьи, касающейся убийства.

Уголовное производство находится на начальной стадии, поэтому все остальные детали будут выясняться в ходе расследования, которое проводит Идаская префектура и курирует Вируская окружная прокуратура.​