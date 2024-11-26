РАЙНЕР САКС Париж и Лондон хотят стать ядром помощи Украине и рассматривают возможность отправки туда своих войск

По словам источников газеты, это очень конфиденциальные и деликатные переговоры, которые Франция пытается инициировать на уровне европейских лидеров. Далее указывается, что ведутся важные переговоры с Лондоном о формировании ядра в Европе по поддержки Украины в военном сфере.

У журналиста Le Monde, вероятно, сложилось правильное впечатление, что весь этот процесс инспирирован скорым вступлением в должность нового президента США. После кампании российского президента по эскалации боевых действий появление подобных новостей имеет более широкое стратегическое значение.

Давлению России не поддались

Вчера Белый дом впервые официально подтвердил, что Украине дано разрешение атаковать военные объекты на территории России ракетами ATACMS. Таким образом, можно сказать, что давлению военной эскалации России не поддались, а коммуникация поддерживающей Украину коалиции не впала в уныние.

Достаточно важным и обескураживающим оппонента посланием следует также считать выступление главы военного комитета НАТО адмирала Бауэра на тему реагирования на российские военные атаки. Адмирал справедливо отмечает, что НАТО является оборонительным союзом и не нападает ни на кого первым, а отвечает на атаки, направленные против него. Однако адмирал сообщает, что в НАТО идет дискуссия о том, как организовать военные контратаки в ответ на нападения на НАТО.