Французское издание Le Monde узнало из источников в правительстве, что после президентских выборов в США вновь начались дискуссии о возможности отправки западных войск в Украину, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Париж и Лондон хотят стать ядром помощи Украине и рассматривают возможность отправки туда своих войск
По словам источников газеты, это очень конфиденциальные и деликатные переговоры, которые Франция пытается инициировать на уровне европейских лидеров. Далее указывается, что ведутся важные переговоры с Лондоном о формировании ядра в Европе по поддержки Украины в военном сфере.
У журналиста Le Monde, вероятно, сложилось правильное впечатление, что весь этот процесс инспирирован скорым вступлением в должность нового президента США. После кампании российского президента по эскалации боевых действий появление подобных новостей имеет более широкое стратегическое значение.
Давлению России не поддались
Вчера Белый дом впервые официально подтвердил, что Украине дано разрешение атаковать военные объекты на территории России ракетами ATACMS. Таким образом, можно сказать, что давлению военной эскалации России не поддались, а коммуникация поддерживающей Украину коалиции не впала в уныние.
Достаточно важным и обескураживающим оппонента посланием следует также считать выступление главы военного комитета НАТО адмирала Бауэра на тему реагирования на российские военные атаки. Адмирал справедливо отмечает, что НАТО является оборонительным союзом и не нападает ни на кого первым, а отвечает на атаки, направленные против него. Однако адмирал сообщает, что в НАТО идет дискуссия о том, как организовать военные контратаки в ответ на нападения на НАТО.
Адмирал на примере России поясняет, что НАТО должно разработать стратегию немедленного уничтожения всех огневых средств, которые используются для осуществления нападения, и не должно ограничиваться действиями ПВО по обороне своей территории. По словам адмирала, угроза для НАТО со стороны России значительно ниже, чем в феврале 2022 года, поэтому есть время подготовить новые планы действий.
Bloomberg сообщает, что правительство Великобритании несколько недель назад без публичной помпы поставило Украине десятки новых крылатых ракет Strom Shadow. Напомним, что ранее в средствах массовой информации были широко распространены мнения о том, что правительство во главе с Лейбористской партией сократило поддержку Украины по сравнению с предыдущими консерваторскими правительствами. На данный момент эти новости также уравновешивают стратегическую информационную операцию России по запугиванию.
Залеты дронов в Беларусь
Группа медиамониторинга «Белорусский Гаюн» уже много лет освещает происходящее в белорусском медиапространстве, а также постоянно информирует о передвижениях белорусской армии. Вчера они опубликовали информацию о том, что за последние сутки 38 иранских беспилотников, отправленных российской армией, перелетели через границу в Беларусь из воздушного пространства Украины. Одному из них удалось снова улететь в воздушное пространство Украины.
В ответ на эти события самолеты белорусских ВВС четыре раза взлетали в воздух. Как минимум один беспилотник был уничтожен ВВС Беларуси, по остальным, к сожалению, более подробной информации не приводится. Можно сказать, что возможности радиоэлектронной борьбы Украины к настоящему времени улучшились, а результаты в противодействии атакам дронов становятся все лучше и лучше. В последние недели белорусский лидер не отреагировал на эти события каким-то громким общением.
Вчера российская армия атаковала Одесскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер», одна из которых была уничтожена средствами ПВО. Одна ракета поразила неназванную цель в городе, ранив 11 человек. По имеющейся на данный момент информации, пострадал район жилых домов.
Украина сейчас находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за атак иранских беспилотников. Сообщается, что около 50 дронов проникли в воздушное пространство Украины. На данный момент поступали сообщения о повреждении гражданской инфраструктуры в Тернополе, что привело к отключениям электроэнергии.
Украинские источники сообщают, что в ночь на 25 ноября ракетами ATACMS был атакован аэродром российской армии «Курск-восточный» вблизи города Курск. При атаке использовались кассетные боеприпасы. На данный момент это единственная конкретная информация о нападении.
Российские источники утверждают, что атака была осуществлена восемью ракетами, что можно считать небольшим преувеличением. Аэродром является базой тактической авиации, которая в основном используется для ударов по украинским позициям в Курской области и приграничных районах Украины. Это очередная неудача российского военного командования в наступлении в Курской области.
Сообщалось о нападениях украинских дронов в Брянской, Астраханской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Поступали сообщения о более крупных взрывах в районе Волгограда (вдоль реки Волги) и оккупированного Крыма.
Положение на поле боя
На фронтах активность российской армии остается на том же уровне, что и в предыдущие дни, а основные направления наступления не изменились.
Наступление российских подразделений продолжается в некоторых районах Курской области, однако сообщений об их ходе за вчерашний день нет. Ракетные удары Украины должны ограничить активность противника, но сами по себе они не остановят наступление полностью.
На направлении Харькова позиционные бои продолжаются, результатов они не приносят.
Очень активные атаки произошли вчера в направлении городов Купянск и Лиман. Серьезных изменений в дислокации войск не произошло. На данный момент точно известно, что украинским силам удалось очистить территорию на северо-восточной окраине Купянска, где неделю назад российская армия пыталась закрепиться. Менее активные позиционные бои идут на Северском направлении.
В Бахмутском районе бои продолжаются в городе Часов Яр и его окрестностях, но заметных изменений не произошло. В Торецке продолжаются бои в «серой зоне».
В направлении Покровска ведется ожесточенное наступление россиян к югу от города. Украинским силам удалось удержать свои позиции. К юго-западу от Донецка оборона украинцев не так хороша. Российским частям вчера там удалось улучшить свои позиции ценой больших потерь.
На Южном фронте шли разведывательные бои.