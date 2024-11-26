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«Что, черт побери, я тут вижу!»: во время публичного обсуждения расширения военного полигона в Южной Эстонии разгорелись нешуточные страсти

Перевод: Дмитрий Рая
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В понедельник вечером в концертном зале Võru Kannel общественное обсуждение отчета Natura и изменения границ Нурсипалуского учебного полигона Сил обороны вышло из-под контроля: докладчиков перебивали, записывали совместную песню, так что полноценного обсуждения вопросов охраны природы не получилось.

Государственный Центр оборонных инвестиций (RKIK) организовал общественные слушания, чтобы представить два завершенных исследования, касающихся воздействия расширения полигона Нурсипалу и запланированных мероприятий на близлежащие территории Natura, а также воздействия полигона на охраняемые природные объекты.

Главными героями вечера должны были стать камышовый дрозд, свиязь, кряква, черный аист, глухарь, кабан, различные виды орлов и беркут, обитающие вблизи Нурсипалу на территориях Natura в Хаанья и в Карула.

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