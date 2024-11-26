В понедельник вечером в концертном зале Võru Kannel общественное обсуждение отчета Natura и изменения границ Нурсипалуского учебного полигона Сил обороны вышло из-под контроля: докладчиков перебивали, записывали совместную песню, так что полноценного обсуждения вопросов охраны природы не получилось.
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«Что, черт побери, я тут вижу!»: во время публичного обсуждения расширения военного полигона в Южной Эстонии разгорелись нешуточные страсти
Государственный Центр оборонных инвестиций (RKIK) организовал общественные слушания, чтобы представить два завершенных исследования, касающихся воздействия расширения полигона Нурсипалу и запланированных мероприятий на близлежащие территории Natura, а также воздействия полигона на охраняемые природные объекты.