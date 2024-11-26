Таллиннский рынок квартир переживает неожиданный бум. Эксперт объясняет, что принесет грядущий год

В Таллинне, например, покупатели активизировались в наиболее доступных районах. «Показатели продаж в Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ растут, и, исходя из предыдущих примеров, изменения в статистике по этим спальным районам скоро перейдут и на прочую недвижимость», - отметил эксперт.

Хотя в октябре показатели продаж на вторичном рынке недвижимости Таллинна были на уровне 2021 года, когда рынок переживал бум, продажи квартир в новостройках по-прежнему были низкими. В октябре в столице было заключено всего 106 сделок по новым квартирам. Ребане отметил, что бум на рынке новостроек означали бы как минимум вдвое большие цифры продаж.

«Когда на рынке новостроек "вечеринка" еще была в разгаре, в ней участвовали многие из высокооплачиваемых иностранных рабочих, переехавших в Эстонию. А также крупные иностранные фонды арендной недвижимости, которые сегодня в значительной степени покинули рынок. Сектор стартапов тоже уже не так хорош. Поэтому в регионе не хватает состоятельных людей, заинтересованных в новой недвижимости», - говорит Ребане.

«Несмотря на низкие показатели продаж новостроек, рынку недвижимости в целом не хватает причин для падения цен. Хотя 2021 год, безусловно, был очень хорошим годом для таллиннского рынка недвижимости с точки зрения количества квартирных сделок, а 2023 год был плохим, я считаю, что в следующем году рынок восстановится, и мы достигнем уровня 2022 года, который можно считать средним», - сказал он.

За первые десять месяцев этого года в Таллинне было совершено 6097 сделок купли-продажи квартир. В прошлом году в столице было совершено 7467 сделок, в позапрошлом - 8717, а в 2021 году - 9786.