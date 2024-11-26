В окне отборочных игр ноября стали ясны первые участники чемпионата Европы по баскетболу. И если Сербия и Литва получили путевки еще в воскресенье вечером, то в понедельник к ним присоединились еще пять команд.
Определились следующие пять участников чемпионата Европы по баскетболу
В подгруппе «А» выход на чемпионат Европы получили Словения, которая обыграла Португалию со счетом 83:82 и у которой в активе три победы и одна ничья, и Израиль, обыгравший Украину со счетом 88:75 и чей баланс также составляет 3:1.
В подгруппе «В» удача оказалась на стороне Италии и Турции. Турки победили венгров 81:76 и имеют счет 3:1. Итальянцам в этот раз повезло выйти на чемпионат Европы даже с проигрышным счетом 74:81 (проиграли Исландии) и все это благодаря тому, что в матчес Турцией Венгрия проиграла. У них также в подгруппе счет 3:1.
В подгруппе «С» уверенно вышла на чемпионат Европы Испания, которая со счетом 84:71 обыграла Словакию. Удивительно, но действующий чемпион Европы на данный момент находится лишь на третьем месте в подгруппе, но результаты матчей все же свидетельствуют в их пользу.
Распределение сил в остальных подгруппах:
Подгруппа «D»
Подгруппа «E»
Подгруппа «F»
Подгруппа «G»
Подгруппа «H»
Из каждой подгруппы в финал чемпионата Европы выйдет по три сильнейшие команды. Но четверо хозяев чемпионата - Кипр, Финляндия, Латвия и Польша - добавят остроты, поскольку они также проведут отборочные матчи. Двое лучших (не хозяев) из этих групп выйдут в финал.