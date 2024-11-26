Определились следующие пять участников чемпионата Европы по баскетболу

В подгруппе «А» выход на чемпионат Европы получили Словения, которая обыграла Португалию со счетом 83:82 и у которой в активе три победы и одна ничья, и Израиль, обыгравший Украину со счетом 88:75 и чей баланс также составляет 3:1.

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В подгруппе «В» удача оказалась на стороне Италии и Турции. Турки победили венгров 81:76 и имеют счет 3:1. Итальянцам в этот раз повезло выйти на чемпионат Европы даже с проигрышным счетом 74:81 (проиграли Исландии) и все это благодаря тому, что в матчес Турцией Венгрия проиграла. У них также в подгруппе счет 3:1.

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В подгруппе «С» уверенно вышла на чемпионат Европы Испания, которая со счетом 84:71 обыграла Словакию. Удивительно, но действующий чемпион Европы на данный момент находится лишь на третьем месте в подгруппе, но результаты матчей все же свидетельствуют в их пользу.

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Распределение сил в остальных подгруппах:

Подгруппа «D»

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Подгруппа «E»

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Подгруппа «F»

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Подгруппа «G»

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Подгруппа «H»

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Из каждой подгруппы в финал чемпионата Европы выйдет по три сильнейшие команды. Но четверо хозяев чемпионата - Кипр, Финляндия, Латвия и Польша - добавят остроты, поскольку они также проведут отборочные матчи. Двое лучших (не хозяев) из этих групп выйдут в финал.