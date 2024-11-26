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Суд отправил за решетку двух мужчин, вывезших в лес своего знакомого и угрожавших ему убийством

Перевод: Павел Соболев
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Помещения тюрьмы. Иллюстративное фото.
Помещения тюрьмы. Иллюстративное фото. Фото: Erik Tikan

В Вильяндиском доме правосудия были вынесены обвинительные приговоры четырем лицам, которые в январе этого года в Выхма напали на 41-летнего мужчину, под дулом пистолета заставили его сесть на заднее сиденье автомобиля, вывезли в лес и угрожали там ему убийством, пишет издание Sakala.

За это двое мужчин были отправлены в тюрьму на несколько лет, а еще одному мужчине и одной женщине, которым уже пришлось провести за решеткой три дня, было назначено условное наказание. Наказания были назначены в порядке согласительного производства.

Суд назначил самый большой срок Артуру Тамме. Он получил полтора года тюремного заключения за преступление в Выхма, но за свои предыдущие преступные действия он был приговорен еще к трем с половиной годам лишения свободы. Общий срок назначенного наказания Тамме составляет пять лет и шесть месяцев.

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