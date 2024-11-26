В 2025 году снизится плата за возобновляемую энергию

Исторически плата за возобновляемую энергию была ниже только в одном году - в 2014, когда она составляла 0,77 цента за киловатт-час.

Периоды субсидирования электростанций по старой схеме субсидирования с фиксированной ценой будут заканчиваться один за другим, поэтому в ближайшие годы на субсидии будет тратиться меньше денег. Ожидается, что это приведет к небольшому снижению размера сбора в ближайшие годы.

В этом году произведенная из возобновляемых источников электроэнергия уже составляет 63 процента всего производства электроэнергии в Эстонии. При этом на субсидируемую возобновляемую электроэнергию приходится 46 процентов всей производимой возобновляемой электроэнергии, или более половины возобновляемой электроэнергии производится без поддержки.

В следующем году по прогнозу на субсидии возобновляемой энергетики и эффективной когенерации будет потрачено 84 млн евро. Ожидается, что объем поддерживаемого производства электроэнергии составит около 1,6 тераватт-часа.

На субсидии ветровых и солнечных электростанций необходимо 28 млн евро. Согласно плану, 23 млн евро пойдут на субсидии электростанциям, работающим на биомассе, три млн на субсидии электростанциям, которые в последние годы участвовали в тендерах по возобновляемой энергетике, и менее двух млн евро на субсидии на эффективную когенерацию.

Плата за возобновляемую энергию - это установленная законом плата, которая используется для финансирования субсидий на электроэнергию, произведенную из возобновляемого источника энергии или в режиме эффективной когенерации и поставляемую в сеть. Согласно закону, рассчотом платы за возобновляемую энергию занимается предприятие Elering, которое до 1 декабря подготавливает и публикует на своем веб-сайте оценку, основанную на прогнозах производства и потребления, которые вводятся сетевыми операторами, владельцами прямых линий, производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии и эффективными когенерация и потребители, подключенные к электросети Элеринга.