УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Неважно, кто мэр Нарвы. Пусть хоть НЛО!»

Жители Нарвы остаются равнодушными к продолжающейся борьбе за власть в городе, и, по мнению жителей Нарвы, которые беседовали с Postimees в ходе уличного опроса, не имеет значения, будет ли мэром Яан Тоотс или Катри Райк, все равно ничего не изменится к лучшему.