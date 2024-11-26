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УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Неважно, кто мэр Нарвы. Пусть хоть НЛО!»

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35-летняя Надежда, участница опроса.
35-летняя Надежда, участница опроса. Фото: Ekraanitõmmis videost

Жители Нарвы остаются равнодушными к продолжающейся борьбе за власть в городе, и, по мнению жителей Нарвы, которые беседовали с Postimees в ходе уличного опроса, не имеет значения, будет ли мэром Яан Тоотс или Катри Райк, все равно ничего не изменится к лучшему.

77-летняя Наталья завидует таллиннским пенсионерам, которые получают пособие по случаю дня рождения, тогда когда в Нарве городская управа никогда не выплачивала пенсионерам пособия по такому поводу.

«Катри Райк прислала мне открытку, я пошла в банк, думала, возможно, 20 евро она дала мне. Но нет. Я прослезилась, порвала открытку и отнесла туда, в ее кабинет забросила», - рассказала Наталья.

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