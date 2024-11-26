Министерство социальных дел планирует сократить в Эстонии потребление алкоголя

Научно обоснованные меры по предотвращению и сокращению вредного воздействия алкоголя включают уменьшение физической доступности алкоголя, ограничение рекламы, развитие профилактических программ и улучшение лечения алкогольной зависимости.

«Уровень потребления алкоголя в Эстонии составляет 10,9 литра на человека в год. Это означает, что в среднем один человек выпивает каждую неделю пол-литра водки или 2,5 литра вина. Алкоголь является основной причиной множества проблем со здоровьем и социальных бед - он, например, повышает риск развития рака и связан по меньшей мере с половиной случаев насилия в близких отношениях», - заявила министр здравоохранения Рийна Сиккут.

«Хотя предложения, основанные на доказательствах, могут вызвать противоречивые мнения, я считаю, что мы, как общество, должны обсудить, какие шаги следует предпринять, а не просто мириться с ущербом, который приносит употребление алкоголя. В интересах Эстонии - здоровое и безопасное общество», - добавила она.

Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эстония занимает четвертое место по уровню потребления алкоголя. В новой стратегии поставлена цель сократить средний уровень потребления алкоголя на одну пятую, до 8,7 литра на человека.

В стратегии представлены предложения, которые будут обсуждаться публично, чтобы достичь политического согласия и уменьшить потребление алкоголя и сопутствующий ущерб в течение следующих десяти лет.

Представитель Министерства социальных дел Бригитта Ыунмаа подчеркнула, что проблему усугубляет рост физической доступности алкоголя в Эстонии. «В Эстонии точки розничной продажи алкоголя встречаются гораздо чаще, чем в соседних странах. Почти 90% жителей могут добраться до ближайшего магазина менее чем за десять минут», - объяснила она. Кроме того, повышение общего уровня жизни сделало алкоголь еще более доступным по цене.

Основные предложения по снижению употребления алкоголя:

Привязка акцизов на алкоголь к уровню инфляции и использование части акцизных поступлений для финансирования лечения зависимости и профилактики;

Сокращение числа и плотности торговых точек с помощью платных и временных лицензий;

Запрет продажи алкоголя вблизи детских садов и школ;

Ограничение продажи алкоголя на автозаправках и в местах общего пользования, включая пляжи;

Ограничение дистанционной продажи алкоголя и сокращение часов розничной торговли;

Расширение ограничений на рекламу алкоголя, включая запрет на скрытую рекламу.

Министерство социальных дел ждёт письменных отзывов через систему информации о законопроектах (EIS) до 23 декабря. Итоговый документ планируется завершить в апреле.