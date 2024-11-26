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Кумовство в Кейла: генсек Партии реформ создал хлебную должность для своего безработного брата? (1)

Перевод: Павел Соболев
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Генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов (на фото) предоставил своему безработному брату Танелю Суслову, принадлежащему к той же партии, комфортную должность в правлении Кейлаского центра здоровья.
Генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов (на фото) предоставил своему безработному брату Танелю Суслову, принадлежащему к той же партии, комфортную должность в правлении Кейлаского центра здоровья. Фото: Mihkel Maripuu

Райдо Ноттон, исполнительный директор троп здоровья при Кейласком центре здоровья, вчера подал в отставку. «Я не терплю несправедливости, нечестности, неэтичного управления и угроз, но именно с этим мне приходится сталкиваться все чаще», - прокомментировал ситуацию Ноттон, и пояснил, что говорит о политическом давлении и кумовстве.

«Я неоднократно просил акцептировать мою аполитичную натуру, поскольку возможности людей к движению и их здоровье не должны зависеть от правящей власти, - пояснил Ноттон, заявив, что приближение местных выборов, которые состоятся следующей осенью, уже чувствуется. - Рабочая среда некоторых коллег становится еще хуже, если они не вступают в правящую партию или не играют по ее правилам».

Ноттон рассказал, что в последний раз генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов просил его вступить в ряды реформистов этой весной. «Тянулась сага с новым зданием по обслуживанию троп. Тогда я напомнил ему, что у нас было соглашение: я не вступлю ни в одну политическую партию, и вы позволите мне развивать оздоровительные тропы в Кейла, не давя на мозги. После этого ответа планы начали меняться и обещания стали нарушаться», - заявил Ноттон.

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