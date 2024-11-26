Райдо Ноттон, исполнительный директор троп здоровья при Кейласком центре здоровья, вчера подал в отставку. «Я не терплю несправедливости, нечестности, неэтичного управления и угроз, но именно с этим мне приходится сталкиваться все чаще», - прокомментировал ситуацию Ноттон, и пояснил, что говорит о политическом давлении и кумовстве.
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«Я неоднократно просил акцептировать мою аполитичную натуру, поскольку возможности людей к движению и их здоровье не должны зависеть от правящей власти, - пояснил Ноттон, заявив, что приближение местных выборов, которые состоятся следующей осенью, уже чувствуется. - Рабочая среда некоторых коллег становится еще хуже, если они не вступают в правящую партию или не играют по ее правилам».