«Я неоднократно просил акцептировать мою аполитичную натуру, поскольку возможности людей к движению и их здоровье не должны зависеть от правящей власти, - пояснил Ноттон, заявив, что приближение местных выборов, которые состоятся следующей осенью, уже чувствуется. - Рабочая среда некоторых коллег становится еще хуже, если они не вступают в правящую партию или не играют по ее правилам».

Ноттон рассказал, что в последний раз генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов просил его вступить в ряды реформистов этой весной. «Тянулась сага с новым зданием по обслуживанию троп. Тогда я напомнил ему, что у нас было соглашение: я не вступлю ни в одну политическую партию, и вы позволите мне развивать оздоровительные тропы в Кейла, не давя на мозги. После этого ответа планы начали меняться и обещания стали нарушаться», - заявил Ноттон.