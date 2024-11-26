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ВИДЕО По Риге ездит автомобиль с символикой, прославляющей российские войска

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Авто с символикой, прославляющей российские войска
Авто с символикой, прославляющей российские войска Фото: Ekrānuzņēmums no video

На прошлой неделе исполнилось 1000 дней с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, а тем временем в Риге был замечен автомобиль, украшенный эмблемой Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Портал TVNET+ поинтересовался у Службы государственной безопасности (VDD) и Государственной полиции, могут ли такие автомобили свободно и безнаказанно передвигаться по дорогам Латвии.

Как рассказал порталу TVNET+ очевидец, эту машину он заметил 15 ноября этого года в окрестностях Плескодале.

«На машине была эмблема ВДВ и наклейки с десантниками», - рассказал другой водитель, который хотел узнать, можно ли заявить о таких машинах.

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