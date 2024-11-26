Управа Ласнамяэ принимает заявки на субсидирование зимних и направленных на детей некоммерческих проектов. О получении субсидии для финансирования проектов, призванных разнообразить досуг жителей района, можно ходатайствовать до 5 декабря.
Управа Ласнамяэ принимает заявки на субсидирование некоммерческих проектов в области досуга
«Мы стараемся поддерживать те инициативы жителей района, которые соответствуют целям и ценностям города», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Среди поступивших заявок действующая при управе района Ласнамяэ комиссия выберет на заседании 11 декабря те проекты, которые повышают активность местного сообщества в сферах молодежной работы, спорта и культуры, а также соответствуют бюджету управы текущего года.
Заявку на получение субсидии можно подать на портале самообслуживания.
Следует иметь в виду, что официальное учреждение вправе проконтролировать целевое использование субсидии и целесообразность финансируемой с ее помощью деятельности.
При подаче заявки также нужно учитывать характер и сроки планируемого проекта. Так, если проект не направлен на детей или молодежь и не связан с организацией зимних культурных событий, то он должен быть завершен к 31 декабря этого года. Окончание проектов, рассчитанных на проведение в зимних условиях, должно приходится не позднее чем на 1 марта 2025 года, а направленные на детей и молодежь проекты должны быть завершены к 31 августа 2025 года.