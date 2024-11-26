Управа Ласнамяэ принимает заявки на субсидирование некоммерческих проектов в области досуга

При подаче заявки также нужно учитывать характер и сроки планируемого проекта. Так, если проект не направлен на детей или молодежь и не связан с организацией зимних культурных событий, то он должен быть завершен к 31 декабря этого года. Окончание проектов, рассчитанных на проведение в зимних условиях, должно приходится не позднее чем на 1 марта 2025 года, а направленные на детей и молодежь проекты должны быть завершены к 31 августа 2025 года.