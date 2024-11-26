На берегу реки Эмайыги спасатели вытащили человека, застрявшего в грязи
В понедельник около половины четвертого в Центр тревоги поступил вызов о том, что у моста Туру в Тарту человек упал с обрывистого берега реки в Эмайыги и застрял в грязи.
Четверо спасателей с помощью лестницы подняли женщину, застрявшую в грязи, через бетонное ограждение на берегу и передали ее медикам скорой помощи.
Около половины одиннадцатого утра спасатели получили вызов в поселок Адавере, где на улице Аиа в своем доме оказалась в бедственном положении другая женщина, с которой невозможно было установить контакт.
Спасатели взломали дверь и обнаружили женщину в тяжелом состоянии на полу. Ее перенесли на носилках и передали медикам скорой помощи.
После половины четвертого дня загорелась сауна в деревне Мяэотса в уезде Эльва. К моменту прибытия спасателей жители пытались потушить пожар дождевой водой.
Спасатели окончательно остановили распространение огня, удалив сгоревшие деревянные элементы вокруг печи. Выяснилось, что при строительстве сауны были нарушены требования пожарной безопасности.