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Спасатели вытащили человека, увязшего на берегу Эмайыги в иле

Перевод: Каролийна Вертяева
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Несчастный случай произошел возле моста Туру в Тарту.
Несчастный случай произошел возле моста Туру в Тарту. Фото: Kristjan Teedema

Во вторник спасатели оказали помощь двум попавшим в беду женщинам и потушили горящую сауну.

В понедельник около половины четвертого в Центр тревоги поступил вызов по поводу того, что у моста Туру в Тарту с обрывистого берега реки в Эмайыги упал человек и увяз в иле.

Четверо спасателей с помощью лестницы вытянули увязшую женщину через бетонное ограждение на берегу и передали ее медикам скорой помощи.

Около половины одиннадцатого утра спасатели получили вызов в поселок Адавере, где на улице Аиа в своем доме оказалась в бедственном положении другая женщина, с которой невозможно было установить контакт.

Спасатели взломали дверь и обнаружили женщину в тяжелом состоянии на полу. Ее перенесли на носилках и передали медикам скорой помощи.

После половины четвертого дня загорелась сауна в деревне Мяэотса в уезде Эльва. К моменту прибытия спасателей жители пытались потушить пожар дождевой водой.

Спасатели окончательно остановили распространение огня, удалив сгоревшие деревянные элементы вокруг печи. Выяснилось, что при строительстве сауны были нарушены требования пожарной безопасности.

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