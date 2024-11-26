Менее чем за полтора месяца до вступления в силу налога на регистрацию автомобилей самые активные покупатели – те, кто стремится приобрести машины побольше, в том числе паркетники, пишет dv.ee.
Скачок продаж: даже на тест-драйв некоторых машин трудно записаться
Например, статистика Topauto говорит о том, что в октябре количество тест-драйвов выросло на 80%, а количество заказов увеличилось на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж отмечается как среди новых, так и среди подержанных автомобилей.
«Регистрационный налог - это тема, которую обсуждают с клиентами постоянно. По крайней мере, половина посетителей салона спрашивает, стоит ли менять автомобиль прямо сейчас из-за налога», - пояснил менеджер по продажам Topauto Янек Эскор.
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