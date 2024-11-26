Скачок продаж: даже на тест-драйв некоторых машин трудно записаться

Например, статистика Topauto говорит о том, что в октябре количество тест-драйвов выросло на 80%, а количество заказов увеличилось на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж отмечается как среди новых, так и среди подержанных автомобилей.