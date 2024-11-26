Главный бухгалтер присвоил более 100 тысяч евро средств самоуправления

В октябре внутренний контроль обнаружил подозрительные операции на банковском счете самоуправления. После дополнительной проверки выяснилось, что с января 2022 года по 24 октября 2023 года главный бухгалтер Лаури Оргсе начислил себе зарплату на сумму 87 576 евро больше, чем предусматривалось расчетом заработной платы, сообщили в Ляэне-Харью.

Кроме того, бывший главный бухгалтер подделал приходные и расходные кассовые ордера и присвоил из кассы 14 174 евро наличными. Таким образом, общая сумма незаконно присвоенных средств составила 101 750 евро.

Бывший главный бухгалтер назвал свои действия «заемом», мотивируя их сложной личной ситуацией, которая, по его словам, должна была разрешиться в ближайшие месяцы.

«Поскольку расчеты, подготовленные бухгалтером по зарплате, и суммы в платежных ведомостях совпадали, ранее не было оснований сомневаться или проверять действия главного бухгалтера, - пояснили в самоуправлении. - К тому же, за ежегодные отчеты о деятельности отвечал сам бухгалтер. Эти отчеты были аудированы, и никаких нарушений во время аудита выявлено не было».

В самоуправлении отметили, что Лаури Оргсе обладал большим опытом, проявлял себя как аккуратный, трудолюбивый и добросовестный работник, и ничего в его деятельности не указывало на возможность таких махинаций.

31 октября старейшина Ляэне-Харью инициировал дисциплинарное расследование в отношении Оргсе и создал комиссию для изучения необоснованных выплат. В тот же день Оргсе был временно отстранен от работы.

6 ноября он был уволен с должности в качестве дисциплинарного наказания. На следующий день Оргсе вернул в кассу самоуправления 14 174 евро. 11 ноября Ляэне-Харью направило в окружную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела. Также самоуправление потребовало от Оргсе вернуть оставшиеся 86 878 евро до конца года.