«Нам нужно дать понять нашим партнерам, что мы находимся на территории гибридной атаки. Люди обеспокоены. И мы должны послать россиянам очень четкий сигнал, что есть красные линии, которые они не могут пересекать», - заявил глава литовской дипломатии во вторник.

«Это должно сделать не только министерство Литвы, не только министерства Литвы и Эстонии вместе, это должно сделать НАТО. Это должны сделать самые могущественные союзники в нашем Альянсе», - добавил Ландсбергис.

Он заявил это на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна, состоявшейся во вторник в Таллинне.

Ландсбергис также подчеркнул, что в отношении разбившегося в понедельник в Вильнюсе грузового самолета DHL ведется расследование, и на данный момент ни одна из версий не исключается, но вчерашний инцидент, безусловно, вызывает беспокойство.

По словам министра иностранных дел, в контексте инцидента союзники должны послать сигнал как президенту России Владимиру Путину, так и своим гражданам о том, что попытки запугивания со стороны агрессора должны прекратиться или же будут предприняты конкретные действия, о которых в Альянсе должно быть договорено.

«Тогда партнеры по НАТО должны на закрытом заседании договориться о том, что идет после "или...", но это должно произойти, чтобы отправить сигнал не только Путину, но и нашим гражданам. Что к этому относятся серьезно и мы думаем обо всех возможностях, как реагировать на подобные случаи», - сказал Ландсбергис.

Гражданин Испании погиб, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник утром.

Потерпевший крушение Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался DHL для перевозки грузов. Самолет летел из немецкого города Лейпциг.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что авиакатастрофа могла быть несчастным случаем или «гибридным инцидентом» с участием посторонних лиц.

Данные расследования, проводимого литовскими правоохранительными органами, а также экспертами по авиационной безопасности, пока не указывают на то, что самолет мог разбиться из-за внешних факторов.