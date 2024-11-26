МАРГУС ЦАХКНА Если Трамп поведет себя как Черчилль, он сможет обеспечить справедливый мир

Если Трамп повторит ошибки 1938 года, когда Невилл Чемберлен пытался угодить другому империалистически настроенному диктатору, Соединенные Штаты станут слабее и беднее, в то время как их враги обретут смелость. Вместо этого Трамп мог бы проявить силу и мужество, как Уинстон Черчилль, установив справедливый и прочный мир, который укажет место врагам США во всем мире.

Жестокая агрессия России против Украины продолжается уже третий год, а призывы к мирному соглашению участились. Украина находится в чрезвычайно опасной ситуации, поскольку решимость Запада, похоже, пошатнулась. Мир, конечно, желателен, но соглашения о прекращении огня не всегда заканчиваются миром. Соглашение может быть справедливым и прочным, но оно также может подготовить почву для будущего кровопролития.

В 1938 году Чемберлен был убежден, что уступки Адольфу Гитлеру сохранят мир в Европе. Однако, как утверждал тогда Черчилль, принуждение Чехословакии к уступке Германии территорий, населенных судетскими немцами, на самом деле придало Гитлеру больше смелости. Для диктатора, движимого империалистическими идеями, такие уступки лишь демонстрировали слабость и побуждали его требовать еще большего. То же самое и с Владимиром Путиным.

У Трампа есть возможность избежать ошибок 1938 года и вместо этого продемонстрировать настоящее лидерство, силу и решимость, помогая Украине таким образом, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир. Это принесет прямую выгоду как Соединенным Штатам, так и Европе.