Дональд Трамп, недавно победивший на президентских выборах в США, имеет историческую возможность повлиять на ход агрессивной войны России против Украины, пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200»).
МАРГУС ЦАХКНА ⟩ Если Трамп поведет себя как Черчилль, он сможет обеспечить справедливый мир
Если Трамп повторит ошибки 1938 года, когда Невилл Чемберлен пытался угодить другому империалистически настроенному диктатору, Соединенные Штаты станут слабее и беднее, в то время как их враги обретут смелость. Вместо этого Трамп мог бы проявить силу и мужество, как Уинстон Черчилль, установив справедливый и прочный мир, который укажет место врагам США во всем мире.
Жестокая агрессия России против Украины продолжается уже третий год, а призывы к мирному соглашению участились. Украина находится в чрезвычайно опасной ситуации, поскольку решимость Запада, похоже, пошатнулась. Мир, конечно, желателен, но соглашения о прекращении огня не всегда заканчиваются миром. Соглашение может быть справедливым и прочным, но оно также может подготовить почву для будущего кровопролития.
В 1938 году Чемберлен был убежден, что уступки Адольфу Гитлеру сохранят мир в Европе. Однако, как утверждал тогда Черчилль, принуждение Чехословакии к уступке Германии территорий, населенных судетскими немцами, на самом деле придало Гитлеру больше смелости. Для диктатора, движимого империалистическими идеями, такие уступки лишь демонстрировали слабость и побуждали его требовать еще большего. То же самое и с Владимиром Путиным.
У Трампа есть возможность избежать ошибок 1938 года и вместо этого продемонстрировать настоящее лидерство, силу и решимость, помогая Украине таким образом, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир. Это принесет прямую выгоду как Соединенным Штатам, так и Европе.
Главное - это даже не намекать на возможную сдачу украинской территории. Подобные уступки заставят Владимира Путина предположить, что он может получить еще больше. Он будет использовать любой период без активных боевых действий, чтобы нарастить мощь российской армии, а затем силой захватить еще больше земель, когда ему будет удобно.
Жизнь Европы под тенью угрозы войны также будет означать потери для экономики США. Экономика США глубоко связана с экономикой Европы: каждая из них является важнейшим рынком для другой. Поэтому любая европейская страна, которая занята отражением атаки захватчиков, не может покупать американские гражданские товары и услуги.
Борьба также приводит к логистическим затруднениям в международной торговле, что означает дефицит и повышение цен для американцев. В мировом масштабе цены на продукты питания достигли пика именно в марте 2022 года, поскольку вторжение повлияло на экспорт сельскохозяйственной продукции Украины.
Судьба Украины также определяет интересы безопасности США во всем мире. Иран и Северная Корея сделали войну России возможной. Победа Путина - это победа всех этих режимов. Это также пошатнет нынешний мировой порядок, возглавляемый Западом, и поощрит дальнейшие акты агрессии. Если попытка диктатора изменить границы силой останется безнаказанной и он выйдет из войны с большей территорией, чем раньше, ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности в своих границах. Угрозы, надвигающиеся на Ближнем Востоке и в Азии, также, вероятно, возрастут.
Явная победа Украины и поражение России докажут, что США и их союзники достаточно сильны, чтобы противостоять военным и дипломатическим вызовам по всему миру. И их много на Западе.
Мы не можем позволить себе показаться слабыми, когда имеем дело с ростом угроз на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, а также с растущими глобальными силами и постоянными международными угрозами, такими как терроризм. Победившая Украина сыграет решающее значение для разрыва союза между Россией, Ираном и Северной Кореей.
Если мы добьемся успеха в Украине, мы встретим оставшиеся вызовы с позиции силы. Если Запад потерпит крах и мы позволим Украине проиграть, нам придется иметь дело с теми же проблемами, но с гораздо более слабой позиции.
Хотя обеспокоенные заявления экспертов могут создать у нас иное впечатление, в настоящее время мы находимся в более сильной позиции, чем Москва. Организация Североатлантического договора представляет миллиард человек, а экономика Запада как минимум в 20 раз превышает российскую.
Но усилия Запада были слишком медленными и ограниченными. Если бы Трамп показал нам путь к победе Украины, помог бы ускорить и активизировать наши усилия, он смог бы вести мирные переговоры с позиции силы. Это означает ужесточение санкций и более эффективное выполнение уже существующих. Прежде всего, это означает, что Украине должно быть предоставлено все необходимое для борьбы с агрессором на поле боя без ограничений.
Украинцы доказали, что могут защитить себя, но мы должны дать им возможность делать это, адекватно увеличив военную поддержку и сняв ограничения на то, как страна может использовать направляемую ей помощь. Послание Путину должно быть громким и ясным: для него должно быть невозможным достичь своих целей на поле боя. Он должен стремиться к соглашению.
Единственный путь к миру - это уход России из Украины и сохранение Украиной ее границ, при этом поражение Москвы должно быть очевидным. У Трампа есть возможность стать тем самым человеком, который принесет справедливый мир в Европу. Надеюсь, он этим шансом воспользуется.