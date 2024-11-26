В минувшие выходные в Португалии прошли два соревнования по бодибилдингу – IFBB Mr. Universe Portugal и Международный кубок IFBB Жозе Монтейру. Наши спортсмены очень успешно представили Эстонию на обоих соревнованиях.
Эстонские фитнес-спортсменки триумфально выступили в Португалии
Субботний IFBB Mr. Universe Portugal стал триумфом для Анастасия Тойкка, которая взяла все, что можно было взять в этот день в категории велнес, выиграв как в категории мастеров велнеса, так и в категории велнес до 163 см. Кроме того, она стала лучшей в абсолютном зачете категории велнес, благодаря чему заработала 11-ю карту PRO в карьере.
Наибольшее количество участниц было в категории фитнес-бикини (выше 163 см), где единогласным решением судей победительницей была признана Регина Целик. С этой победой также была получена и карта PRO. Ученица Целик Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла 12-е место в этой же категории, за ней следуют Кятлин Мяги и Мирра Ласман.
Кристин-Амани Кийвикас заняла первое место в открытой категории фитнес-моделей, а Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла третье место. В открытой категории фитнес-бикини среди юниорок 16-23 лет Сырмус заняла второе место.
Беатрис Алонсо заняла второе место в категории велнес (выше 163 см), Рютт Маргус в этой категории стала четвертой. Кятлин Мяги заняла седьмое место в возрастной группе 35-39 лет категории фитнес-бикини мастер. Татьяна Обухова заняла шестое место в категории фитнес-бикини (до 163 см) и десятое место в возрастной категории бикини-фитнес мастерс старше 40 лет.
На Международном кубке Жозе Монтейро IFBB, состоявшемся в воскресенье, Анастасия Тойкка продолжила столь же успешно и снова выиграла как в категории велнесс мастерс, так и в категории велнес (до 163 см). Она также стала победительницей абсолютного зачета этой категории.
В воскресных соревнованиях вновь наибольшее количество участниц было в категории фитнес-бикини (выше 163 см), и здесь снова с подавляющим преимуществом победила Регина Целик. Она также была признана лучшей спортсменкой в категории фитнес-бикини, что принесло ей еще одну карту PRO. В этой же категории ученица Целик Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла девятое место, Кятлин Мяги – 12-е.
Йоанне-Хелеэне Сырмус выиграла также открытую категорию фитнес-бикини среди юниорок 16-23 лет. Также в этом соревновании Кристин-Амани Кийвикас заняла первое место в открытой категории фитнес-моделей, а Сырмус – третье.
Беатрис Алонсо заняла второе место в категории велнес (выше 163 см), за ней следует Рутт Маргус. Татаяна Обухова заняла четвертое место в категории фитнес-бикини (до 163 см) и девятое место в возрастной категории бикини-фитнес мастерс старше 40 лет. Кятлин Мяги заняла пятое место в возрастной группе фитнес-бикини мастерс (35-39 лет).
В ближайшие выходные наши спортсменки выступят на соревнованиях IFBB Diamond Cup в Риме, а кульминацией сезона станет чемпионат мира среди женщин, который пройдет в Токио в декабре, сообщает Эстонская ассоциация бодибилдинга и фитнеса.