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Эстонские фитнес-спортсменки триумфально выступили в Португалии

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Эстонские спортсменки с невероятным успехом выступили на соревнованиях IFBB Mr. Universe Portugali. В центре тренера Андрей Кожин.
Эстонские спортсменки с невероятным успехом выступили на соревнованиях IFBB Mr. Universe Portugali. В центре тренера Андрей Кожин. Фото: Erakogu

В минувшие выходные в Португалии прошли два соревнования по бодибилдингу – IFBB Mr. Universe Portugal и Международный кубок IFBB Жозе Монтейру. Наши спортсмены очень успешно представили Эстонию на обоих соревнованиях.

Субботний IFBB Mr. Universe Portugal стал триумфом для Анастасия Тойкка, которая взяла все, что можно было взять в этот день в категории велнес, выиграв как в категории мастеров велнеса, так и в категории велнес до 163 см. Кроме того, она стала лучшей в абсолютном зачете категории велнес, благодаря чему заработала 11-ю карту PRO в карьере.

Наибольшее количество участниц было в категории фитнес-бикини (выше 163 см), где единогласным решением судей победительницей была признана Регина Целик. С этой победой также была получена и карта PRO. Ученица Целик Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла 12-е место в этой же категории, за ней следуют Кятлин Мяги и Мирра Ласман.

Кристин-Амани Кийвикас заняла первое место в открытой категории фитнес-моделей, а Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла третье место. В открытой категории фитнес-бикини среди юниорок 16-23 лет Сырмус заняла второе место.

Кристин-Амани Кийвикас.
Кристин-Амани Кийвикас. Фото: Erakogu

Беатрис Алонсо заняла второе место в категории велнес (выше 163 см), Рютт Маргус в этой категории стала четвертой. Кятлин Мяги заняла седьмое место в возрастной группе 35-39 лет категории фитнес-бикини мастер. Татьяна Обухова заняла шестое место в категории фитнес-бикини (до 163 см) и десятое место в возрастной категории бикини-фитнес мастерс старше 40 лет.

На Международном кубке Жозе Монтейро IFBB, состоявшемся в воскресенье, Анастасия Тойкка продолжила столь же успешно и снова выиграла как в категории велнесс мастерс, так и в категории велнес (до 163 см). Она также стала победительницей абсолютного зачета этой категории.

В воскресных соревнованиях вновь наибольшее количество участниц было в категории фитнес-бикини (выше 163 см), и здесь снова с подавляющим преимуществом победила Регина Целик. Она также была признана лучшей спортсменкой в категории ​​фитнес-бикини, что принесло ей еще одну карту PRO. В этой же категории ученица Целик Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла девятое место, Кятлин Мяги – 12-е.

Йоанне-Хелеэне Сырмус выиграла также открытую категорию фитнес-бикини среди юниорок 16-23 лет. Также в этом соревновании Кристин-Амани Кийвикас заняла первое место в открытой категории фитнес-моделей, а Сырмус – третье.

Беатрис Алонсо заняла второе место в категории велнес (выше 163 см), за ней следует Рутт Маргус. Татаяна Обухова заняла четвертое место в категории фитнес-бикини (до 163 см) и девятое место в возрастной категории бикини-фитнес мастерс старше 40 лет. Кятлин Мяги заняла пятое место в возрастной группе фитнес-бикини мастерс (35-39 лет).

В ближайшие выходные наши спортсменки выступят на соревнованиях IFBB Diamond Cup в Риме, а кульминацией сезона станет чемпионат мира среди женщин, который пройдет в Токио в декабре, сообщает Эстонская ассоциация бодибилдинга и фитнеса.

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