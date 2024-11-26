Эстонские фитнес-спортсменки триумфально выступили в Португалии

Субботний IFBB Mr. Universe Portugal стал триумфом для Анастасия Тойкка, которая взяла все, что можно было взять в этот день в категории велнес, выиграв как в категории мастеров велнеса, так и в категории велнес до 163 см. Кроме того, она стала лучшей в абсолютном зачете категории велнес, благодаря чему заработала 11-ю карту PRO в карьере.

Наибольшее количество участниц было в категории фитнес-бикини (выше 163 см), где единогласным решением судей победительницей была признана Регина Целик. С этой победой также была получена и карта PRO. Ученица Целик Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла 12-е место в этой же категории, за ней следуют Кятлин Мяги и Мирра Ласман.

Кристин-Амани Кийвикас заняла первое место в открытой категории фитнес-моделей, а Йоанне-Хелеэне Сырмус заняла третье место. В открытой категории фитнес-бикини среди юниорок 16-23 лет Сырмус заняла второе место.

Кристин-Амани Кийвикас. Фото: Erakogu

Беатрис Алонсо заняла второе место в категории велнес (выше 163 см), Рютт Маргус в этой категории стала четвертой. Кятлин Мяги заняла седьмое место в возрастной группе 35-39 лет категории фитнес-бикини мастер. Татьяна Обухова заняла шестое место в категории фитнес-бикини (до 163 см) и десятое место в возрастной категории бикини-фитнес мастерс старше 40 лет.