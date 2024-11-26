Строительство нового магазина Lidl повлекло за собой закрытие для проезда оживленной улицы

Первоначально движение по улице остановлено до 9 мая следующего года, необходимость дальнейшего закрытия будет зависеть от хода строительных работ.

Городские власти передали землю застройщику еще в сентябре, но начало строительных работ затянулось, поэтому улица оставалась открытой до сих пор. В целях обеспечения безопасности строительных работ необходимо было закрыть весь проезжий участок улицы. Тротуар со стороны кладбища остается открытым для пешеходов.