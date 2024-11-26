По сообщению городской управы Вильянди, с 26 ноября перекрыто движение транспорта на улице Кальму рядом со Старым кладбищем. Причиной закрытия является строительство магазина Lidl, которое начинается на территории прямо рядом с улицей.
Строительство нового магазина Lidl повлекло за собой закрытие для проезда оживленной улицы
Первоначально движение по улице остановлено до 9 мая следующего года, необходимость дальнейшего закрытия будет зависеть от хода строительных работ.
Городские власти передали землю застройщику еще в сентябре, но начало строительных работ затянулось, поэтому улица оставалась открытой до сих пор. В целях обеспечения безопасности строительных работ необходимо было закрыть весь проезжий участок улицы. Тротуар со стороны кладбища остается открытым для пешеходов.