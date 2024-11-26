Родители, поговорите с детьми! Игра чуть не закончилась трагедией

В социальных сетях появилось сообщение, что двое детей вышли на тонкий лед в парке Валликяэр. «Родители Пярну! Пожалуйста, поговорите со своими детьми до того, как отправите их сейчас кататься на санках. Поскольку этой зимой парк Мунамяэ закрыт, зимними развлечениями теперь можно насладиться в Валликяэр. Сегодня (воскресенье - прим.ред.), к счастью, были спасены двое детей, которые вышли на невероятно тонкий лед и упали в воду», - говорится в публикации.

Автор поста Мари Вирта рассказала, что свидетелями спасения провалившихся под лед стали ее дети. Инцидент произошел у Таллиннских ворот, где летом пришвартовалось судно. «Когда я добралась туда, все уже ушли», - сказала она.

По словам Вирта, на помощь провалившимся под лед детям, вероятно, пришли прохожие, которые помогли им выбраться на берег. Однако примерно через пять минут чуть вдали от места происшествия на льду снова появились двое ребят. «Я призываю родителей рассказать своим детям об опасностях», - добавила она.

Также следует быть бдительными на склоне улицы Ыхту, где горка заканчивается у проезжей части.