Таллинн выставляет старые троллейбусы на аукцион

Выставляемые на аукцион троллейбусы были надежным и любимым средством передвижения пассажиров, и, как отметил член правления TLT Кайдо Падар, являлись неотъемлемой частью повседневной жизни города на протяжении десятилетий.

TLT продолжает модернизировать городской общественный транспорт, уделяя особое внимание инновациям. В этом году парк транспортных средств TLT сделал большой прорыв в развитии эксплуатацией электрических автобусов и новых трамваев PESA, скоро предстоит открытие линии трамвая до порта Ванасадам.

В новом году TLT планирует приобрести больше экологически чистых газовых автобусов, а к 2026 году в столице уже планируется пустить современные троллейбусы, способные передвигаться и автономно.