Британские СМИ: Криштиану Роналду не заплатил за косметические процедуры огромную сумму

Английский таблоид The ​​Sun пишет, что доктор Рошан Равиндран подал в суд на Роналду из-за того, что футболист якобы не оплатил лечение, проходившее в 2021 и 2022 годах. На тот момент пятикратный лучший футболист мира выступал за «Манчестер Юнайтед».

По данным The ​​Sun, Равиндран занимается ботоксом, филлерами и процедурами по уходу за кожей.

Равиндран утверждает, что работал с Роналду и его близкими. Когда The ​​Sun запросил его комментарий, врач ответил: «Судебное дело еще не завершено и как профессионал я не обсуждаю дела своих пациентов».

По данным одного из источников The ​​Sun, Равиндран является признанным экспертом, работающим с политиками высокого ранга, иконами Голливуда, представителями королевских семей и звездами спорта.

«Когда речь идет о таких процедурах как ботокс или филлеры, он, безусловно, выбор номер один, - добавил источник. – Его клиенты ценят полную конфиденциальность и процедуры, выполненные на мировом уровне».

The ​​Sun обратился за комментариями к Роналду, но ответа не получил.