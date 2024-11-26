Мегазнаменитый футболист Криштиану Роналду якобы не оплатил счет за косметические процедуры и задолжал хирургу примерно 48 тысяч евро.
Британские СМИ: Криштиану Роналду не заплатил за косметические процедуры огромную сумму
Английский таблоид The Sun пишет, что доктор Рошан Равиндран подал в суд на Роналду из-за того, что футболист якобы не оплатил лечение, проходившее в 2021 и 2022 годах. На тот момент пятикратный лучший футболист мира выступал за «Манчестер Юнайтед».
По данным The Sun, Равиндран занимается ботоксом, филлерами и процедурами по уходу за кожей.
Равиндран утверждает, что работал с Роналду и его близкими. Когда The Sun запросил его комментарий, врач ответил: «Судебное дело еще не завершено и как профессионал я не обсуждаю дела своих пациентов».
По данным одного из источников The Sun, Равиндран является признанным экспертом, работающим с политиками высокого ранга, иконами Голливуда, представителями королевских семей и звездами спорта.
«Когда речь идет о таких процедурах как ботокс или филлеры, он, безусловно, выбор номер один, - добавил источник. – Его клиенты ценят полную конфиденциальность и процедуры, выполненные на мировом уровне».
The Sun обратился за комментариями к Роналду, но ответа не получил.