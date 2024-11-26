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Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: восемь пострадавших солдат доставлены на самолете в Великобританию (1)

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Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov

Базирующееся в Тапа подразделение британских союзников решило перевезти в Великобританию восемь пострадавших в пятницу в ДТП в Тойла в Ида-Вирумаа солдат, после того, как те получили помощь в эстонских больницах.

Пресс-секретарь Министерства обороны Великобритании сказал газете The Independent, что восемь пострадавших британских солдат были доставлены в Великобританию на транспортном самолете C-17.

Пятеро британских солдат, доставленных в Великобританию, уже выписаны из больницы. Трое пострадавших солдат союзников восстанавливаются от полученных травм в медцентре Больницы имени королевы Елизаветы в Бирмингеме.

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