Базирующееся в Тапа подразделение британских союзников решило перевезти в Великобританию восемь пострадавших в пятницу в ДТП в Тойла в Ида-Вирумаа солдат, после того, как те получили помощь в эстонских больницах.
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Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: восемь пострадавших солдат доставлены на самолете в Великобританию (1)
Пресс-секретарь Министерства обороны Великобритании сказал газете The Independent, что восемь пострадавших британских солдат были доставлены в Великобританию на транспортном самолете C-17.