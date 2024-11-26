Трамп обещает резко поднять тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая в первый же день президентства. К чему это приведет?

Во время своей предвыборной кампании Трамп угрожал Мексике и Китаю тарифами в размере до 100%, если сочтет это необходимым. Это намного выше тарифов, введенных во время его первого президентского срока.

Трамп также заявил, что прекратит действие статуса наибольшего благоприятствования для Китая в торговле с США - наиболее выгодных условий, которые Вашингтон предлагает в отношении тарифов и других ограничений.

В прошлом году более 80% мексиканского и около 75% канадского экспорта приходилось на США.

Даже после многих лет ожесточенного торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира на долю США по-прежнему приходится около 15% китайского экспорта.

Как работают тарифы?

Тариф - это внутренний налог, взимаемый с товаров при их ввозе в страну, пропорциональный стоимости импорта. Так, автомобиль стоимостью 50 000 долларов, ввозимый в США по тарифу 25%, будет облагаться налогом в размере 12 500 долларов.

Тарифы - это центральная часть экономического видения Трампа, он рассматривает их как способ роста экономики США, защиты рабочих мест и повышения налоговых поступлений.

Ранее он заявлял американцам, что эти налоги «будут стоить не вам, а другой стране».

Экономисты почти повсеместно считают эти утверждения вводящими в заблуждение.

Физически налог платит американская компания, которая импортирует товары, а не иностранная компания, которая их экспортирует. В этом смысле тариф - это прямой налог, который американские компании платят правительству США.