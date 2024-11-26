Вышла из больницы и исчезла: в Таллинне разыскивают 15-летнюю Кяролин

Кяролин вышла сегодня, 26 ноября, из больницы, после чего близкие не смогли выйти с ней на связь. У девушки нет с собой телефона.

Рост Кяролин - 158 см, она среднего телосложения со светло-каштановыми волосами до плеч. При выходе из больницы на ней были черная футболка, черные брюки и розовые кроссовки.

Полиция проверила возможные места, где могла находиться девушка, но поиски продолжаются.

Всех, кто видел Кяролин или располагает информацией о ее возможном местонахождении, просят сообщить по экстренному номеру 112.