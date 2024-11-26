Ограбление магазина: молодой человек, угрожавший продавщице ножом, остался на свободе

Согласно обвинению, 26 марта этого года в 19.25 в магазин вошел Стен и стал угрожать ножом 59-летней продавщице. Грабитель направил на продавщицу металлическое лезвие длиной около 17 сантиметров и потребовал отдать деньги: «Деньги сюда! Это не шутка».

Продавщица не стала отдавать грабителю деньги и убежала из магазина, после чего Стен забрал кассовый аппарат, в котором наличными было 231,20 евро, а также пол-литровую бутылку рома Captain Morgan Spiced стоимостью 12,95 евро. Затем он выбежал из магазина. Алкоголь он выпил, а полученную из кассы сумму потратил на собственные нужды.