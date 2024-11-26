В Вильянди сегодня перед судом предстал 20-летний Стен, которого обвинили в ограблении магазина в марте этого года в волости Тырва в деревне Соэ. Его добычей стали кассовый аппарат и бутылка рома.
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Ограбление магазина: молодой человек, угрожавший продавщице ножом, остался на свободе
Согласно обвинению, 26 марта этого года в 19.25 в магазин вошел Стен и стал угрожать ножом 59-летней продавщице. Грабитель направил на продавщицу металлическое лезвие длиной около 17 сантиметров и потребовал отдать деньги: «Деньги сюда! Это не шутка».