Положительный момент: МИД приветствует безвизовый режим Китая для Эстонии, но отменять визы для китайцев не готов

МИД Эстонии прокомментировал Rus.Postimees решение правительства Китая, которое в одностороннем порядке упростило правила въезда для граждан Эстонии. Пекин с момента введения антироссийских санкций за агрессию в Украине является стратегическим союзником Москвы. Китай не сотрудничает с Эстонией в вопросе расследования действий китайского судна, которое год назад разрушило газопровод между Эстонией и Финляндией. В КНР в 2024 году приехало уже в шесть раз больше граждан Эстонии, чем три года назад.