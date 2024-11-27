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Положительный момент: МИД приветствует безвизовый режим Китая для Эстонии, но отменять визы для китайцев не готов

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Председатель эстонско-китайской парламентской группы Тоомас Кивимяги (Партия реформ) (справа) встречается с послом Китая Го Сяомей (в центре), 6 ноября 2023 года, Таллинн.
Председатель эстонско-китайской парламентской группы Тоомас Кивимяги (Партия реформ) (справа) встречается с послом Китая Го Сяомей (в центре), 6 ноября 2023 года, Таллинн. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

МИД Эстонии прокомментировал Rus.Postimees решение правительства Китая, которое в одностороннем порядке упростило правила въезда для граждан Эстонии. Пекин с момента введения антироссийских санкций за агрессию в Украине является стратегическим союзником Москвы. Китай не сотрудничает с Эстонией в вопросе расследования действий китайского судна, которое год назад разрушило газопровод между Эстонией и Финляндией. В КНР в 2024 году приехало уже в шесть раз больше граждан Эстонии, чем три года назад.

Как информировали

Посольство Китая уведомило МИД Эстонии о введении безвизового режима только в прошлую пятницу, рассказали Rus.Postimees в министерстве иностранных дел Эстонии. При этом решение правительства КНР о введении безвизового въезда для граждан Эстонии было опубликовано на сайте посольства Китая в Эстонии за две недели до этого уведомления - 6 ноября.

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