В сегодняшний День гражданина звание гражданина года и почетные знаки Дня гражданина были присуждены отличившимся жителям Эстонии. Ити Аавик, разносторонний и вдохновляющий лидер гражданского общества, получила почетное звание «Гражданин года 2024».
Назван обладатель титула «Гражданин года 2024»
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), День гражданина в этом году особенный.
«На почетные знаки Дня гражданина и звание «Гражданин года» выдвинуто необычайное количество кандидатов - в два раза больше, чем в прошлом году. Я считаю, что это отражает способность нашего общества ценить и ценить тех людей, которые готовы жертвовать своим временем и энергией, чтобы улучшить жизнь других. Мы также рады, что еще есть кандидаты из различных сфер жизни и деятельности, например, в этом году было представлено несколько кандидатов из сферы образования и молодежной работы, что показывает, что наше общество все больше способно ценить труд и вклад в образование нашего следующего поколения», - добавил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, гражданское общество Эстонии характеризуется преданными и готовыми к действию людьми во всех областях и измерениях, которые не только вносят свой вклад посредством волонтерской работы, но и находят разумные решения и инновационные инициативы для достижения позитивных изменений.
«В этом смысле «Гражданин года» этого года Ити Аавик, безусловно, является примером и источником вдохновения для всех, кто своими действиями хочет создать для нас лучшее будущее. Как выдающийся деятель гражданского общества, Ити Аавик внесла свой вклад в оборону, благотворительность и устойчивое развитие. 20-летняя деятельность включает в себя как местные, так и международные проекты», - сказал Ляэнеметс.
С 2018 года Ити Аавик руководит целевым учреждением «Фонд Каролины Иллензеер», через который поддерживается образование детей раненых или погибших бойцов Сил обороны, и одновременно является одним из лидеров фестиваля устойчивого развития Hoolides homsest.
«Однако способности Аавик не признают госграниц, и помимо вклада в гражданское общество Эстонии, она также возглавляла инициативы, касающиеся, например, консультирования женщин в Таджикистане или продвижения прав женщин в Армении. Благодаря своей вдохновляющей личности и лидерским качествам Ити Аавик способна объединить различные социальные группы и внести свой вклад в широкую национальную оборону, что имеет для нас сегодня решающее значение», - добавил Ляэнеметс.
В своей приветственной речи Аавик сказала, что если мы хотим воспитать активных граждан, которые вносят вклад в жизнь общества, нам следует заранее подумать, какие примеры мы показываем молодым людям и детям в виде самих себя, как заставить детей почувствовать, что их действия имеют влияние и голос, чтобы они осмелились стать активными гражданами в будущем.
«Это не только ответственность родителей и учителей, это забота всех нас, потому что от этого зависит, в каком обществе мы хотим жить завтра», - заявила «Гражданин года 2024».
В связи с болезнью министра внутренних дел награды вручила министр здравоохранения Риина Сиккут.
Звание «Гражданин года» в этом году присуждалось в 22-й раз. Почетные знаки ко Дню граждан вручались в 27-й раз подряд. В этом году в комиссию по почетному знаку поступило 48 предложений о награждении почетным знаком. Почетный знак получают люди, которые оставили значительный след в своем сообществе или обществе в целом, продвигая гражданское образование, ценя гражданское сознание или занимаясь волонтерством в своем сообществе.
В этом году знаки получили Грете Арро, Анне Саавасте, Кристийна Адамсон, Маарья-Лийза Лепсалу, Аго Амбур, Кайса Вахтмяэ, Кристина Кулдма, Майду Лемпу, Йоханнес Тырс, Сандра Лийв, Рийве Тамм, Пирет Хальенд, Юлле Яаагер, Ээви Паасмяэ и Яане Муракас.
Кандидатов на получение почетных знаков Дня гражданина и титула «Гражданина года» могут выдвигать все частные и юридические лица. Комиссия по знаку и почетному титулу состоит из представителей государственных учреждений и неправительственных организаций, а также выдающихся деятелей гражданского общества.
Знаки и почетные звания присуждаются только один раз в жизни. Список лауреатов за период с 1998 года можно увидеть на государственном портале eesti.ee.