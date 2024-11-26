Назван обладатель титула «Гражданин года 2024»

С 2018 года Ити Аавик руководит целевым учреждением «Фонд Каролины Иллензеер», через который поддерживается образование детей раненых или погибших бойцов Сил обороны, и одновременно является одним из лидеров фестиваля устойчивого развития Hoolides homsest.

«Однако способности Аавик не признают госграниц, и помимо вклада в гражданское общество Эстонии, она также возглавляла инициативы, касающиеся, например, консультирования женщин в Таджикистане или продвижения прав женщин в Армении. Благодаря своей вдохновляющей личности и лидерским качествам Ити Аавик способна объединить различные социальные группы и внести свой вклад в широкую национальную оборону, что имеет для нас сегодня решающее значение», - добавил Ляэнеметс.

В своей приветственной речи Аавик сказала, что если мы хотим воспитать активных граждан, которые вносят вклад в жизнь общества, нам следует заранее подумать, какие примеры мы показываем молодым людям и детям в виде самих себя, как заставить детей почувствовать, что их действия имеют влияние и голос, чтобы они осмелились стать активными гражданами в будущем.

«Это не только ответственность родителей и учителей, это забота всех нас, потому что от этого зависит, в каком обществе мы хотим жить завтра», - заявила «Гражданин года 2024».

В связи с болезнью министра внутренних дел награды вручила министр здравоохранения Риина Сиккут.

Звание «Гражданин года» в этом году присуждалось в 22-й раз. Почетные знаки ко Дню граждан вручались в 27-й раз подряд. В этом году в комиссию по почетному знаку поступило 48 предложений о награждении почетным знаком. Почетный знак получают люди, которые оставили значительный след в своем сообществе или обществе в целом, продвигая гражданское образование, ценя гражданское сознание или занимаясь волонтерством в своем сообществе.

В этом году знаки получили Грете Арро, Анне Саавасте, Кристийна Адамсон, Маарья-Лийза Лепсалу, Аго Амбур, Кайса Вахтмяэ, Кристина Кулдма, Майду Лемпу, Йоханнес Тырс, Сандра Лийв, Рийве Тамм, Пирет Хальенд, Юлле Яаагер, Ээви Паасмяэ и Яане Муракас.

Кандидатов на получение почетных знаков Дня гражданина и титула «Гражданина года» могут выдвигать все частные и юридические лица. Комиссия по знаку и почетному титулу состоит из представителей государственных учреждений и неправительственных организаций, а также выдающихся деятелей гражданского общества.

Знаки и почетные звания присуждаются только один раз в жизни. Список лауреатов за период с 1998 года можно увидеть на государственном портале eesti.ee.​