Джон Тиннисвуд, англичанин, родившийся в том же году, когда затонул «Титаник» и переживший две мировые войны, пандемии испанского гриппа и коронавируса, умер в возрасте 112 лет, сообщила Книга рекордов Гиннесса во вторник - спустя несколько месяцев после того, как она признала его старейшим мужчиной в мире.
Пережил две мировые войны: умер старейший мужчина в мире
Он родился в августе 1912 года в Ливерпуле, женился в 1942 году, в разгар Второй мировой, когда служил в армии. Позже Тиннисвуд, у которого остались дочь, четверо внуков и трое правнуков, работал бухгалтером, пишет Русская служба Би-би-си в своем Telegram-канале.
После столетия он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы, которая была на 14 лет моложе его.
Тиннисвуд оставался активным, следил за новостями и управлял своими финансами, что, возможно, поспособствовало его долголетию, говорится в заявлении Книги рекордов.
Он говорил: «Либо вы живете долго, либо живете недолго, и с этим ничего не поделаешь».
Его совет для поддержания здоровья звучал просто - сохранять умеренность.