Пережил две мировые войны: умер старейший мужчина в мире

Он родился в августе 1912 года в Ливерпуле, женился в 1942 году, в разгар Второй мировой, когда служил в армии. Позже Тиннисвуд, у которого остались дочь, четверо внуков и трое правнуков, работал бухгалтером, пишет Русская служба Би-би-си в своем Telegram-канале.

После столетия он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы, которая была на 14 лет моложе его.

Тиннисвуд оставался активным, следил за новостями и управлял своими финансами, что, возможно, поспособствовало его долголетию, говорится в заявлении Книги рекордов.

Он говорил: «Либо вы живете долго, либо живете недолго, и с этим ничего не поделаешь».

Его совет для поддержания здоровья звучал просто - сохранять умеренность.