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Мошенники взяли на имя жертвы быстрый кредит

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Кибермошенники становятся все изобретательнее.
Кибермошенники становятся все изобретательнее. Фото: KACPER PEMPEL

Полиция расследует дело о мошенничестве. Речь идет о случае, когда на имя пострадавшей взяли быстрый кредит.

В полицию обратилась женщина, которой в WhatsApp поступил звонок от представившегося сотрудником банка человека.

По словам звонившего, мошенники якобы пытались взять на имя женщины кредит, и чтобы помешать им, она должна была подтвердить присланные на телефон коды с помощью кодов Smart-ID.

Позже женщина обнаружила, что на ее имя взяли кредит. Ущерб составил 5878 евро.

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