Полиция расследует дело о мошенничестве. Речь идет о случае, когда на имя пострадавшей взяли быстрый кредит.
Мошенники взяли на имя жертвы быстрый кредит
В полицию обратилась женщина, которой в WhatsApp поступил звонок от представившегося сотрудником банка человека.
По словам звонившего, мошенники якобы пытались взять на имя женщины кредит, и чтобы помешать им, она должна была подтвердить присланные на телефон коды с помощью кодов Smart-ID.
Позже женщина обнаружила, что на ее имя взяли кредит. Ущерб составил 5878 евро.