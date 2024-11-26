Мошенники взяли на имя жертвы быстрый кредит

В полицию обратилась женщина, которой в WhatsApp поступил звонок от представившегося сотрудником банка человека.

По словам звонившего, мошенники якобы пытались взять на имя женщины кредит, и чтобы помешать им, она должна была подтвердить присланные на телефон коды с помощью кодов Smart-ID.