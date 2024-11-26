Фото В Вильнюсе обнаружены черные ящики потерпевшего крушение самолета

«Самописцы самолета Boeing 737-476 были обнаружены в 11.30, их извлекли из обломков самолета», - сообщили во вторник, 26 ноября, представители Министерства юстиции Литвы. По данным ведомства, специалисты занялись организацией считывания информации с «черных ящиков».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал воздержаться от излишних домыслов о причинах крушения грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе. «Еще раз повторяю: конечно, существует вероятность диверсии, мы не можем ее исключать. Поэтому это будет расследовано со всей серьезностью», - сказал Науседа в эфире литовского радио во вторник, 26 ноября.

По словам главы государства, который побывал на месте крушения, пока недостаточно информации, чтобы назвать причину аварии.

Крушение самолета DHL

Утром 25 ноября грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил жесткую аварийную посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один человек.

Литовские власти начали расследование, в нем также участвуют эксперты из Германии. Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас высказал предположение, что крушение самолета «весьма вероятно стало следствием технической неисправности или человеческой ошибки». На уточняющий вопрос журналистов, мог ли это быть теракт, генкомиссар сказал, что «такой сценарий исключать нельзя».