Огнетушитель за горшком, заблокированные выходы и отключенная сигнализация: рейд выявил серьезные нарушения безопасности

Инспекторы Южного спасательного центра в пятницу вечером проверяли развлекательные заведения и рестораны в Тарту на соблюдение требований пожарной безопасности для обеспечения безопасности клиентов. Результаты оказались тревожными: только несколько заведений прошли проверку без замечаний.