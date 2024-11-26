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Огнетушитель за горшком, заблокированные выходы и отключенная сигнализация: рейд выявил серьезные нарушения безопасности

Перевод: Каролийна Вертяева
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В клубе Salong имелся ряд недостатков, например, неправильно было обозначено эвакуационное освещение.
В клубе Salong имелся ряд недостатков, например, неправильно было обозначено эвакуационное освещение. Фото: Lõuna päästekeskus

Инспекторы Южного спасательного центра в пятницу вечером проверяли развлекательные заведения и рестораны в Тарту на соблюдение требований пожарной безопасности для обеспечения безопасности клиентов. Результаты оказались тревожными: только несколько заведений прошли проверку без замечаний.

Спасательный центр регулярно проводит подобные рейды. Особое внимание уделяется свободному доступу к путям эвакуации, правильному использованию противопожарных дверей и исправности огнетушителей.

В Тарту проверили 22 клуба, бара, паба и ресторана. Лишь в шести из них не обнаружили никаких нарушений.

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