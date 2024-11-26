Суд обязал Каю Каллас опровергнуть свои ложные заявления

Суд согласился с Вооглайдом и SAPTK, что на их организованных митингах никогда не нападали на эстонскую полицию, а утверждения Каллас об обратном являются безосновательными. Кроме того, Каллас должна опровергнуть ложные заявления, касающиеся организаторов митинга, состоявшегося 23 октября 2021 года на площади Вабадузе в Таллинне.

Согласно решению суда, Кая Каллас обязана в течение десяти дней опубликовать на своей странице в Facebook сообщение следующего содержания:

«Я, Кая Каллас, в публикации от 17 февраля 2022 года сделала ложные заявления о том, что на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом Защиты семьи и традиций у Тоомпеа, нападали на эстонскую полицию, а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг 23 октября 2021 года на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности».

В то же время суд отклонил иск, связанный с заявлением Каллас о том, что «мы помним митинг, организованный Варро Вооглайдом и EKRE 23 октября на площади Вабадузе, где они нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников».

Суд посчитал, что слово «нападали» средний читатель воспримет как вербальную атаку, а плакаты и заявления, прозвучавшие на митинге, можно расценивать как словесную критику в адрес медиков, ученых и медработников.