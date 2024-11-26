Во вторник Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск Варро Вооглайда и фонда Защиты семьи и традиций (SAPTK), обязав Каю Каллас опровергнуть ложные заявления, сказанные в их адрес.
Суд обязал Каю Каллас опровергнуть свои ложные заявления
Суд согласился с Вооглайдом и SAPTK, что на их организованных митингах никогда не нападали на эстонскую полицию, а утверждения Каллас об обратном являются безосновательными. Кроме того, Каллас должна опровергнуть ложные заявления, касающиеся организаторов митинга, состоявшегося 23 октября 2021 года на площади Вабадузе в Таллинне.
Согласно решению суда, Кая Каллас обязана в течение десяти дней опубликовать на своей странице в Facebook сообщение следующего содержания:
«Я, Кая Каллас, в публикации от 17 февраля 2022 года сделала ложные заявления о том, что на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом Защиты семьи и традиций у Тоомпеа, нападали на эстонскую полицию, а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг 23 октября 2021 года на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности».
В то же время суд отклонил иск, связанный с заявлением Каллас о том, что «мы помним митинг, организованный Варро Вооглайдом и EKRE 23 октября на площади Вабадузе, где они нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников».
Суд посчитал, что слово «нападали» средний читатель воспримет как вербальную атаку, а плакаты и заявления, прозвучавшие на митинге, можно расценивать как словесную критику в адрес медиков, ученых и медработников.
Суд не учел, что ни одно доказательство не подтверждает как словесного, так и любого другого нападения на врачей, ученых или медработников со стороны Вооглайда и EKRE. Истцы настаивали, что это утверждение является ложным, поскольку организаторы митинга не нападали на представителей указанных профессий, и обратное не было доказано в суде.
Кроме того, суд не нашел в словах Каллас «в тот день, когда по всему миру развеваются желто-голубые флаги в поддержку независимости Украины, которая стала мишенью российской агрессии, так называемый "борец за свободу" и "защитник традиций", прячась за эстонским флагом, нападает на независимость Эстонии» ни ложных фактов, ни оскорбительных оценочных суждений. Суд посчитал, что Каллас использовала метафорический язык, который не дает оснований утверждать, что Вооглайд совершал действия против независимости государства.
Суд также отклонил иск о компенсации морального ущерба. По мнению суда, Вооглайд должен мириться с ложными утверждениями в свой адрес, поскольку они не имели унизительного, позорящего или оскорбительного характера и не пересекали границу правонарушения.
Суд отметил, что заявления Каллас о Вооглайде, включая ложные, являются частью политических дебатов.
Учитывая изложенное, суд постановил распределить судебные издержки следующим образом: 80% должен оплатить Варро Вооглайд и SAPTK, а 20% - Кая Каллас. Поскольку расходы на юридическую помощь Каллас составили около 12 500 евро, Вооглайд и SAPTK должны компенсировать ей около 10 000 евро, тогда как Каллас обязана покрыть менее 2000 евро их расходов.
Варро Вооглайд назвал решение суда разочаровывающим. По его словам, хотя суд подтвердил факт распространения Каей Каллас клеветы, финансовые обязательства, возложенные на пострадавшую сторону, кажутся абсурдными.
«Ситуация, в которой суд подтверждает факт клеветы, обязывает клеветника опровергнуть ее, но в то же время заставляет пострадавшего выплатить клеветнику почти 8000 евро, явно несправедлива и подрывает идеал объективности», - заявил Вооглайд.
В ходе процесса, который длился более двух лет в первой инстанции, Кая Каллас отказывалась обсуждать какие-либо компромиссные предложения, включая предложение об опровержении хотя бы одного из оспариваемых заявлений.
Стороны имеют 30 дней для обжалования решения суда.