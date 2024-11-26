В Эстонии расследованием авиакатастроф занимается всего один человек

Причина авиакатастрофы с грузовым самолетом DHL в Вильнюсе, несмотря на многочисленные теории в СМИ, пока не ясна, так как расследование еще продолжается. Postimees поинтересовался, насколько Эстония готова к расследованиям подобных происшествий, и выяснил, что на госслужбе есть только один специалист, кто мог бы заниматься такими делами.​