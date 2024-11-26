Причина авиакатастрофы с грузовым самолетом DHL в Вильнюсе, несмотря на многочисленные теории в СМИ, пока не ясна, так как расследование еще продолжается. Postimees поинтересовался, насколько Эстония готова к расследованиям подобных происшествий, и выяснил, что на госслужбе есть только один специалист, кто мог бы заниматься такими делами.
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В Эстонии расследованием авиакатастроф занимается всего один человек
Крупных авиакатастроф в Эстонии случалось не много, и из недавнего прошлого можно выделить три случая. В 2010 году польский грузовой самолет Ан-26, выполнявший рейс DHL, из-за множества технических неисправностей был вынужден приземлиться на лед озера Юлемисте. Никто не пострадал, но извлечение самолета из заледеневшего озера потребовало значительных усилий.