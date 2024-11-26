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В Эстонии расследованием авиакатастроф занимается всего один человек

Перевод: Каролийна Вертяева
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Место крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе.
Место крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе. Фото: Martin Pedaja

Причина авиакатастрофы с грузовым самолетом DHL в Вильнюсе, несмотря на многочисленные теории в СМИ, пока не ясна, так как расследование еще продолжается. Postimees поинтересовался, насколько Эстония готова к расследованиям подобных происшествий, и выяснил, что на госслужбе есть только один специалист, кто мог бы заниматься такими делами.​

Крупных авиакатастроф в Эстонии случалось не много, и из недавнего прошлого можно выделить три случая. В 2010 году польский грузовой самолет Ан-26, выполнявший рейс DHL, из-за множества технических неисправностей был вынужден приземлиться на лед озера Юлемисте. Никто не пострадал, но извлечение самолета из заледеневшего озера потребовало значительных усилий.

Самая трагическая авиакатастрофа произошла в августе 2005 года, когда вертолет Sikorsky S-76 компании Copterline, следовавший по маршруту Таллинн - Хельсинки, упал в воды Таллинского залива между островами Найссаар и Аэгна. В катастрофе погибло 13 человек.

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