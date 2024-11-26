На пешеходном переходе четырехлетняя девочка попала под машину

Полиция выяснила, что четырехлетняя девочка шла по тротуару вместе с матерью и остановилась перед пешеходным переходом. Когда для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора, ребенок побежал по переходу, где ее задел автомобиль Ford, водитель которого не успел вовремя заметить выбежавшего на дорогу ребенка.

Девочка получила удар от автомобиля, после чего водитель сразу же вышел, чтобы проверить ее состояние.

Как сообщила представитель Полиции и пограничной охраны (PPA) Керли Вирк, водитель отвез девочку вместе с ее матерью в травмпункт для осмотра. К счастью, полученные ребенком травмы не были опасными для жизни.