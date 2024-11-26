Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На пешеходном переходе четырехлетняя девочка попала под машину

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Отделение экстренной медицины.
Отделение экстренной медицины. Фото: Tairo Lutter

Во вторник утром около 8:20 на перекрестке улиц Таллиннского шоссе и Ряама в Пярну произошел дорожно-транспортный инцидент.​

Полиция выяснила, что четырехлетняя девочка шла по тротуару вместе с матерью и остановилась перед пешеходным переходом. Когда для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора, ребенок побежал по переходу, где ее задел автомобиль Ford, водитель которого не успел вовремя заметить выбежавшего на дорогу ребенка.

Девочка получила удар от автомобиля, после чего водитель сразу же вышел, чтобы проверить ее состояние.

Как сообщила представитель Полиции и пограничной охраны (PPA) Керли Вирк, водитель отвез девочку вместе с ее матерью в травмпункт для осмотра. К счастью, полученные ребенком травмы не были опасными для жизни.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх