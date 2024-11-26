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Готовим кошельки: штрафы и госпошлины вырастут в несколько раз

Перевод: София Солдатенко
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Если вы собираетесь сыграть свадьбу, до конца года брак можно оформить еще за 30 евро.
Если вы собираетесь сыграть свадьбу, до конца года брак можно оформить еще за 30 евро. Фото: Sander Ilvest

Если налог с оборота и подоходный налог вырастут на два процентных пункта, то пошлины станут больше в несколько раз. Поэтому, если вы хотите развестись или пожениться, сменить имя или получить новую лицензию на оружие, поменять ИД-карту или паспорт, выгоднее это будет сделать еще в этом году.

Также придется больше платить за проступки, поскольку штрафы удваиваются. В начале следующего года размер штрафной единицы увеличится вдвое – с 4 до 8 евро. Максимальный штраф за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро.

Если водитель превысит скорость и будет задержан полицией, основанием для расчета предупредительного штрафа станет семь евро вместо прежних пяти. Таким образом, максимальный предупредительный штраф, разрешенный в письменном предупредительном производстве, увеличится с 300 евро до 420 евро. Максимальный штраф с целью воздействия в рамках сокращенного производства возрастает до 160 евро.

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