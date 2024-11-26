Готовим кошельки: штрафы и госпошлины вырастут в несколько раз

Если вы собираетесь сыграть свадьбу, до конца года брак можно оформить еще за 30 евро.

Если налог с оборота и подоходный налог вырастут на два процентных пункта, то пошлины станут больше в несколько раз. Поэтому, если вы хотите развестись или пожениться, сменить имя или получить новую лицензию на оружие, поменять ИД-карту или паспорт, выгоднее это будет сделать еще в этом году.