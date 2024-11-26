Если налог с оборота и подоходный налог вырастут на два процентных пункта, то пошлины станут больше в несколько раз. Поэтому, если вы хотите развестись или пожениться, сменить имя или получить новую лицензию на оружие, поменять ИД-карту или паспорт, выгоднее это будет сделать еще в этом году.
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Готовим кошельки: штрафы и госпошлины вырастут в несколько раз
Также придется больше платить за проступки, поскольку штрафы удваиваются. В начале следующего года размер штрафной единицы увеличится вдвое – с 4 до 8 евро. Максимальный штраф за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро.