В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о молодых предпринимателях и их проблемах.
Молодой предприниматель – птица редкая. Кто рискнет сегодня запустить собственный бизнес?
Насколько интересен бизнес сегодняшней молодежи? С какими сложностями сталкиваются молодые люди, решившие на свой страх и риск открыть собственное дело?
Гость подкаста – молодой предприниматель из Нарвы Александр Лушин, руководитель компании Alex Kohvik OÜ.
Поймать Александра удалось только по телефону - о том, чтобы заманить его однажды в студию Rus.Postimees в Таллинне, остается только мечтать: практически каждый день бизнесмена расписан по минутам.
Дела у компании Alex Kohvik OÜ, судя по всему, идут неплохо: в прошлом году, вдобавок к популярной точке общепита в нарвском театральном центре Vaba Lava, Лушин открыл свое второе кафе - в Йыхвиском концертном доме.
По его словам, в настоящий момент фирма активно продвигает услуги кейтеринга по всему Ида-Вирумаа.
Помимо уездных клиентов, услугами компании регулярно пользуются столичные учреждения и министерства, а также канцелярия президента Эстонии, с гордостью рассказывает 27-летний предприниматель.
Свой первый бизнес Александр Лушин запустил практически сразу по окончании школы, однако непосредственно общепитом занялся лишь несколько лет спустя.
Не страшно ли было начинать с нуля?
«Страх в какой-то мере присутствует всегда, но я руководствуюсь следующим принципом: рискнув, можно проиграть, но не рискнув, нельзя выиграть», - отвечает Лушин.
Компания инвестирует в развитие лишь собственные заработанные деньги, не привлекая внешний капитал, а потому расширяет бизнес осмотрительно.
Специального образования в сферах общественного питания, финансов или в менеджменте у Лушина нет – все приходится осваивать на практике (и порой на собственных ошибках).
«Знаний мне действительно не хватает, и многие аспекты бизнеса для меня остаются неизвестными и по сей день. Нужно учиться – я планирую этим заняться в будущем», - констатирует предприниматель.
Сложно ли сегодня устроиться на работу в компанию Alex Kohvik?
«На самом деле, берем мы далеко не каждого, - говорит Лушин. - Мне удалось собрать сильную команду единомышленников из числа тех, кто хочет и готов развиваться. Мы проводим отбор достаточно тщательно».
По его словам, периодически у фирмы, особенно с запуском услуги кейтеринга, возникает необходимость нанять дополнительный персонал, однако найти подходящих людей сегодня крайне сложно.
«В первую очередь нам важны даже не профессиональные, а человеческие качества кандидата: его жизненные приоритеты, насколько он лоялен, дружелюбен», - рассказывает молодой бизнесмен.
«Нашу компанию отличает теплое отношение к гостям и клиентам - лишь так мы можем сохранить высокое качество обслуживания. Опыт, безусловно важен, но это не главное. Встречаются очень опытные люди, которые хотели бы работать у нас, однако мы не готовы взять их к себе, с учетом остальных факторов», - дополняет картину Александр Лушин.
О чем еще говорим в подкасте?
- Сложно ли было искать первое финансирование?
- Ожидания и реальность предпринимательства - насколько велик был шок?
- Что нужно для успешного старта молодому предпринимателю? Какими качествами он должен обладать?
- Насколько интересен бизнес сегодняшней молодежи в принципе?
- Готова ли компания Alex Kohvik расширяться на другие города Эстонии?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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