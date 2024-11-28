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Молодой предприниматель – птица редкая. Кто рискнет сегодня запустить собственный бизнес?

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Молодой предприниматель из Нарвы Александр Лушин.
Молодой предприниматель из Нарвы Александр Лушин. Фото: Erakogu

В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о молодых предпринимателях и их проблемах.

Насколько интересен бизнес сегодняшней молодежи? С какими сложностями сталкиваются молодые люди, решившие на свой страх и риск открыть собственное дело?

Гость подкастамолодой предприниматель из Нарвы Александр Лушин, руководитель компании Alex Kohvik OÜ.

Поймать Александра удалось только по телефону - о том, чтобы заманить его однажды в студию Rus.Postimees в Таллинне, остается только мечтать: практически каждый день бизнесмена расписан по минутам.

Дела у компании Alex Kohvik OÜ, судя по всему, идут неплохо: в прошлом году, вдобавок к популярной точке общепита в нарвском театральном центре Vaba Lava, Лушин открыл свое второе кафе - в Йыхвиском концертном доме.

По его словам, в настоящий момент фирма активно продвигает услуги кейтеринга по всему Ида-Вирумаа.

Помимо уездных клиентов, услугами компании регулярно пользуются столичные учреждения и министерства, а также канцелярия президента Эстонии, с гордостьюрассказывает 27-летний предприниматель.

Свой первый бизнес Александр Лушин запустил практически сразу по окончании школы, однако непосредственно общепитом занялся лишь несколько лет спустя.

Барная стойка Alex Kohvik в Йыхви.
Барная стойка Alex Kohvik в Йыхви. Фото: Erakogu

Не страшно ли было начинать с нуля?

«Страх в какой-то мере присутствует всегда, но я руководствуюсь следующим принципом: рискнув, можно проиграть, но не рискнув, нельзя выиграть», - отвечает Лушин.

Компания инвестирует в развитие лишь собственные заработанные деньги, не привлекая внешний капитал, а потому расширяет бизнес осмотрительно.

Специального образования в сферах общественного питания, финансов или в менеджменте у Лушина нетвсе приходится осваивать на практикепорой на собственных ошибках).

«Знаний мне действительно не хватает, и многие аспекты бизнеса для меня остаются неизвестными и по сей день. Нужно учиться – я планирую этим заняться в будущем», - констатирует предприниматель.

Сложно ли сегодня устроиться на работу в компанию Alex Kohvik?

«На самом деле, берем мы далеко не каждого, - говорит Лушин. - Мне удалось собрать сильную команду единомышленников из числа тех, кто хочет и готов развиваться. Мы проводим отбор достаточно тщательно».

По его словам, периодически у фирмы, особенно с запуском услуги кейтеринга, возникает необходимость нанять дополнительный персонал, однако найти подходящих людей сегодня крайне сложно.

«В первую очередь нам важны даже не профессиональные, а человеческие качества кандидата: его жизненные приоритеты, насколько он лоялен, дружелюбен», - рассказывает молодой бизнесмен.

«Нашу компанию отличает теплое отношение к гостям и клиентам - лишь так мы можем сохранить высокое качество обслуживания. Опыт, безусловно важен, но это не главное. Встречаются очень опытные люди, которые хотели бы работать у нас, однако мы не готовы взять их к себе, с учетом остальных факторов», - дополняет картину Александр Лушин.

О чем еще говорим в подкасте?

  • Сложно ли было искать первое финансирование?
  • Ожидания и реальность предпринимательства - насколько велик был шок?
  • Что нужно для успешного старта молодому предпринимателю? Какими качествами он должен обладать?
  • Насколько интересен бизнес сегодняшней молодежи в принципе?
  • Готова ли компания Alex Kohvik расширяться на другие города Эстонии?

Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».

Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.

Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасностьобо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.

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