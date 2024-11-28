Молодой предприниматель – птица редкая. Кто рискнет сегодня запустить собственный бизнес?

Насколько интересен бизнес сегодняшней молодежи? С какими сложностями сталкиваются молодые люди, решившие на свой страх и риск открыть собственное дело?

Поймать Александра удалось только по телефону - о том, чтобы заманить его однажды в студию Rus.Postimees в Таллинне, остается только мечтать: практически каждый день бизнесмена расписан по минутам.

Дела у компании Alex Kohvik OÜ, судя по всему, идут неплохо: в прошлом году, вдобавок к популярной точке общепита в нарвском театральном центре Vaba Lava, Лушин открыл свое второе кафе - в Йыхвиском концертном доме.

По его словам, в настоящий момент фирма активно продвигает услуги кейтеринга по всему Ида-Вирумаа.