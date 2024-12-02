В результате наводнения в Валенсии в конце октября, когда всего за несколько дней выпала годовая норма осадков, погибло более 200 человек. У местных это событие вызвало не только скорбь, но и гнев в отношении власть имущих. Наводнение в Валенсии - это холодный душ для всего мира, показывающий, как все более экстремальные погодные условия угрожают безопасности людей, пишет студентка второго курса факультета политологии Тартуского университета Аннабель Линдметс.
СТУДЕНТКА ТУ ⟩ Наводнения в Валенсии – болезненное напоминание о влиянии изменения климата на безопасность
Ежегодные осенние бури - обычное явление для средиземноморского климата Валенсии. Однако наводнение этого года - болезненная иллюстрация того, как изменение климата усиливает экстремальные погодные явления.
Отсутствие политической реакции и недостаточное внимание со стороны международного сообщества говорит о том, что влияние погодных явлений на безопасность по-прежнему воспринимается недостаточно серьезно. Даже если глобальное потепление является политически поляризующим вопросом, нельзя отрицать растущую частоту стихийных бедствий и необходимость обеспечения климатической безопасности.
Случившееся в Испании - болезненный урок того, как последствия изменения климата преуменьшаются по экономическим причинам. Государственное метеорологическое агентство Испании выпустило предупреждение о наивысшем уровне опасности еще утром 29 октября, но региональные власти Валенсии сообщили об этом жителям лишь в восемь часов вечера. Безответственно себя повели и работодатели, которые не отправили работников домой.
Недоверие к прогнозам погоды иллюстрируется тем, что произошло в Мадриде в прошлом году: тогда обещали беспрецедентный ливень, и впервые на все телефоны в регионе выслали текстовые сообщения с призывом оставаться в помещениях. В итоге сильный ливень обрушился на город в 50 километрах от Мадрида, а в Мадриде выпала обычная норма осадков. Из-за предупреждения пострадала экономическая активность, что вызвало раздражение мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды, который потребовал от метеорологического агентства более точных прогнозов.
Мы не можем контролировать то, как погодные явления повлияют на конкретные населенные пункты, но у нас есть возможность реагировать соответствующим образом, чтобы минимизировать потенциальный ущерб. Очевидно, что защита человеческой жизни перевешивает экономическое процветание в любом случае, даже в случае чрезмерной осторожности. Однако испанская правящая элита преуменьшила значение осторожности, что в итоге привело к трагедии.
На фоне противостояния между испанским правительством и муниципалитетами отчетливо проявилось отсутствие сотрудничества и координации между различными уровнями власти. Результатом, однако, стало снижение уровня безопасности людей из-за политически мотивированной конфронтации. Неспособность преодолеть эту конфронтацию в интересах всего общества представляет собой риск для безопасности с реальными последствиями.
Поиски виноватых ситуацию не улучшают - перед лицом неожиданных бедствий, таких как те, что происходят в результате изменения климата, сотрудничество и единство действий различных институтов крайне необходимы.
Еще одна проблема, на которую пришлось обратить внимание в результате наводнений, - это продовольственная безопасность. В результате наводнения под водой оказались тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, на которых выращивается большая часть свежих продуктов Испании, в том числе две трети цитрусовых. Потери огромны, но они сказываются не только на самой Испании, но и на других странах ЕС, которые являются крупнейшим экспортным рынком Испании.
Случившееся в Валенсии - напоминание об уязвимости продовольственных запасов и их поставок, которая растет в условиях все более экстремальных погодных условий. Отсюда вытекает необходимость проведения активной политики по обеспечению нашей продовольственной безопасности. Кроме того, необходимо, чтобы цена отражала реальную стоимость производства, что поможет регулировать (избыточный) спрос.
Наводнения в Испании привели к крупным потерям, из которых необходимо извлечь много уроков и улучшить условия, чтобы предотвратить худшее. Это необходимо сделать не только Испании, но и всему миру. Международное сообщество не может молчать и не подчеркивать серьезность ситуации, которая имеет глобальные последствия.