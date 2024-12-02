СТУДЕНТКА ТУ Наводнения в Валенсии – болезненное напоминание о влиянии изменения климата на безопасность

Ежегодные осенние бури - обычное явление для средиземноморского климата Валенсии. Однако наводнение этого года - болезненная иллюстрация того, как изменение климата усиливает экстремальные погодные явления.

Отсутствие политической реакции и недостаточное внимание со стороны международного сообщества говорит о том, что влияние погодных явлений на безопасность по-прежнему воспринимается недостаточно серьезно. Даже если глобальное потепление является политически поляризующим вопросом, нельзя отрицать растущую частоту стихийных бедствий и необходимость обеспечения климатической безопасности.

Случившееся в Испании - болезненный урок того, как последствия изменения климата преуменьшаются по экономическим причинам. Государственное метеорологическое агентство Испании выпустило предупреждение о наивысшем уровне опасности еще утром 29 октября, но региональные власти Валенсии сообщили об этом жителям лишь в восемь часов вечера. Безответственно себя повели и работодатели, которые не отправили работников домой.

Недоверие к прогнозам погоды иллюстрируется тем, что произошло в Мадриде в прошлом году: тогда обещали беспрецедентный ливень, и впервые на все телефоны в регионе выслали текстовые сообщения с призывом оставаться в помещениях. В итоге сильный ливень обрушился на город в 50 километрах от Мадрида, а в Мадриде выпала обычная норма осадков. Из-за предупреждения пострадала экономическая активность, что вызвало раздражение мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды, который потребовал от метеорологического агентства более точных прогнозов.