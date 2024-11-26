Postimees в Вильнюсе Авиакатастрофа сеет среди местных жителей страх за безопасность Европы

По словам находящихся на месте журналистов Postimees, место происшествия не только вчера, но и сегодня весь день находится под наблюдением полиции. Насколько известно, помимо одного пилота, пострадали еще два находившихся в самолете члена экипажа, один из которых сейчас находится в крайне критическом состоянии.