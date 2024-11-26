Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Postimees в Вильнюсе Авиакатастрофа сеет среди местных жителей страх за безопасность Европы

Copy
Место крушения грузового самолета DHL, разбившегося вчера рано утром в Вильнюсе, второй день находится под наблюдением полиции.
Место крушения грузового самолета DHL, разбившегося вчера рано утром в Вильнюсе, второй день находится под наблюдением полиции. Фото: Martin Pedaja

По словам местных жителей, ситуация в Вильнюсе по-прежнему остается сложной после произошедшей вблизи аэропорта рано утром в понедельник авиакатастрофы. С тех пор прошло уже больше суток.

По словам находящихся на месте журналистов Postimees, место происшествия не только вчера, но и сегодня весь день находится под наблюдением полиции. Насколько известно, помимо одного пилота, пострадали еще два находившихся в самолете члена экипажа, один из которых сейчас находится в крайне критическом состоянии.

Спекуляции о причинах крушения грузового самолета начались сразу после катастрофы. На данный момент можно выделить три возможных сценария: технический сбой, человеческая ошибка или террористический акт.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх