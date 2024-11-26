По словам местных жителей, ситуация в Вильнюсе по-прежнему остается сложной после произошедшей вблизи аэропорта рано утром в понедельник авиакатастрофы. С тех пор прошло уже больше суток.
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Postimees в Вильнюсе ⟩ Авиакатастрофа сеет среди местных жителей страх за безопасность Европы
По словам находящихся на месте журналистов Postimees, место происшествия не только вчера, но и сегодня весь день находится под наблюдением полиции. Насколько известно, помимо одного пилота, пострадали еще два находившихся в самолете члена экипажа, один из которых сейчас находится в крайне критическом состоянии.