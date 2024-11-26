Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 74-летнего мужчину

Сегодня, 26 ноября, в 16.00 в полицию поступило сообщение, что 74-летний Аарне покинул дом в деревне Пиргу в Рапла и в помешательстве может попасть в беду.

Когда он вышел из дома, он был одет в зеленую куртку, темные брюки и темную шапку. Он уехал из дома на велосипеде. Мобильный телефон с собой он не взял.

Полиция искала его в родных краях и пытается получить дополнительную информацию, чтобы установить, в каком направлении он мог уехать. Поиски продолжаются, но на данный момент, к сожалению, ни одна из зацепок пока не привела к обнаружению Аарне.

Полиция просит тех, кто видел в районе Рапла подходящего под описание мужчину, позвонить на номер 112.