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Волонтеры нашли тело пропавшего 74-летнего мужчины

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Во вторник, 26 ноября в полицию поступило сообщение, что 74-летний Аарне покинул дом в деревне Пиргу в Рапла и в помешательстве может попасть в беду. В воскресенье, 1 декабря волонтеры нашли тело Ааарне в деревне Сели.

Полиция тщательно обследовала район, прилегающий к дому Аарне, близлежащие хозяйства, пустующие здания, его прежнее место жительства, а также собрала информацию, общаясь с его знакомыми, родственниками и жителями деревни. В поисках принимали участие спасатели с дроном, родственники Аарне, местные жители и волонтеры.

В воскресенье пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что волонтеры нашли тело Аарне в деревне Сели волости Рапла. В полиции подтвердили, что смерть была ненасильственной. Точную причину смерти Аарне установит вскрытие

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