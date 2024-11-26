Волонтеры нашли тело пропавшего 74-летнего мужчины

Во вторник, 26 ноября в полицию поступило сообщение, что 74-летний Аарне покинул дом в деревне Пиргу в Рапла и в помешательстве может попасть в беду. В воскресенье, 1 декабря волонтеры нашли тело Ааарне в деревне Сели.