Премьер-министр Михал в телефонном разговоре с Трампом: США могут быть уверены в Эстонии

В начале разговора Михал поздравил Трампа с уверенной победой, которую он одержал на выборах в начале месяца, и заверил, что Эстония остается приверженным трансатлантическим отношениям союзником, в котором США могут быть уверены.

Михал также подчеркнул важность продолжения помощи Украине, чтобы достичь прочного и справедливого мира. «Путин не изменил своих целей во время войны. Он по-прежнему хочет завоевать всю Украину и фундаментально изменить архитектуру безопасности Европы. Единственный путь к прочному миру - оставаться едиными и продолжать поддерживать Украину до победы».

Михал также подтвердил поддержку Эстонии укрепления оборонного потенциала НАТО и увеличения оборонных инвестиций в Европе. «Учитывая возросшую российскую угрозу, показателя расходов НАТО на оборону в два процента уже недостаточно. Самое позднее на саммите НАТО в Гааге в следующем году должна быть согласована новая общая цель расходов на оборону», - сказал он. В этом году Эстония выделит 3,4 процента ВВП на расходы на оборону.