Израиль намерен согласиться на прекращение огня в Ливане. Что известно о договоре

Нетаньяху уточнил, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий «Хезболлы», и если она попытается снова вооружиться, это будет расценено как нарушение договора.

Ранее сообщалось, что договор может быть заключен на 60 дней.

Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что перемирие в Ливане может приблизить и мир в секторе Газа.

«Одна из целей, которые ХАМАС преследовал с самого начала, — втянуть других в военные действия, чтобы создать несколько фронтов, и, пока он считал это возможным, это оставалось одной из причин, почему он воздерживался от шагов, необходимых для прекращения конфликта», — сказал Блинкен журналистам на встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Италии.

«А если он увидит, что подмога не придет, — продолжил Блинкен, — то это может стать для него стимулом к тому, чтобы сделать необходимое для завершения этого конфликта».

Блинкен заверил, что администрация Байдена сотрудничает с переходной командой Дональда Трампа в вопросе реализации соглашения по Ливану.

Американская телекомпания CBS сообщила, сославшись на анонимное официальное лицо, что команда Трампа проинформирована о сути соглашения Израиля с Хезболлой и одобряет его.

По имеющимся у CBS сведениям, президент Байден планирует сделать заявление о ливанском соглашении в ближайшее время.

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