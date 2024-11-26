Фото У берегов Египта перевернулась туристическая яхта: трое погибших обнаружены, еще 13 числятся пропавшими без вести

На яхте Sea Story находились 30 туристов из разных стран и 14 членов экипажа. В понедельник в 5:30 по местному времени с яхты был отправлен сигнал тревоги. Однако в течение неполных семи минут она затонула.

Гражданами какой страны являются погибшие, пока неизвестно. Однако в понедельник, когда поступило сообщение о 16 пропавших, местные чиновники указали, что четверо из них - египтяне, а остальные 12 - иностранцы.

Считается, что яхта перевернулась из-за неспокойного моря. Когда это произошло, часть пассажиров находилась в каютах.

Прозвучавшая ранее информация свидетельствует, что на борту находились 13 египтян, а также граждане США, Германии, Великобритании, Польши, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Китая, Словакии, Испании и Ирландии.

В понедельник были спасены 28 человек, несколько из которых при помощи вертолетов доставили в больницу.

Яхта Sea Story была построена в 2022 году. На 34-метровой яхте хватает места для 36 пассажиров. У яхты не было известных технических проблем, она получила все необходимые разрушения. Последняя проверка безопасности мореплавания была проведена в марте этого года.