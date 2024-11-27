В Ливане, где израильская армия ведет операции против группировки «Хезболла», в ночь на вторник вступил в силу режим прекращения огня, который накануне одобрило правительство Израиля. Боевые действия продолжались до поздней ночи.
В Ливане вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой». США надеются, что оно будет постоянным
Боевые действия продолжались до поздней ночи. Боевики «Хезболлы» заявили, что запустили беспилотники по военным объектам в Тель-Авиве, а израильская армия выпустила приказ об эвакуации некоторых районов Бейрута.
После этого, менее чем за час до начала перемирия, по южным пригородам Бейрута были нанесены авиаудары, сообщали корреспонденты информагентств.
Согласно условиям перемирия, израильские войска будут выведены из Ливана в течение 60 дней, а боевики «Хезболлы» покинут приграничные районы — там разместят военнослужащих ливанской армии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий «Хезболлы», и если группировка попытается снова вооружиться, это будет расценено как нарушение договора.
Он также заявил, что благодаря усилиям израильских военных «Хезболла» была отброшена на «десятки лет назад».
Президент США Джо Байден также выступил с обращением и сказал, что соглашение о прекращении огня заключено и вступит в силу в среду в 04:00 по местному времени (2 часа ночи по Гринвичу).
«Боевые действия закончатся. Это должно быть постоянное прекращение огня», — сказал Байден.
Он выразил надежду, что перемирие в Ливане может привести к установлению мира на всем Ближнем Востоке и позволит прекратить войну в секторе Газа, где израильские военные ведут борьбу с группировкой ХАМАС.
Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что перемирие в Ливане может приблизить и мир в секторе Газа.
«Одна из целей, которые ХАМАС преследовал с самого начала, — втянуть других в военные действия, чтобы создать несколько фронтов, и, пока он считал это возможным, это оставалось одной из причин, почему он воздерживался от шагов, необходимых для прекращения конфликта», — сказал Блинкен журналистам на встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Италии.
Блинкен заверил, что администрация Байдена сотрудничает с переходной командой Дональда Трампа в вопросе реализации соглашения по Ливану.
Американская телекомпания CBS сообщила со ссылкой на источник, что команда Трампа проинформирована о сути соглашения и одобряет его.
Что сказано в соглашении?
Соглашение предполагает вывод израильских войск из Ливана в течение 60 дней.
«Хезболла» при этом должна вывести боевиков и оружие с территории между «голубой линией» (неофициальной границей между Израилем и Ливаном), и рекой Литани, находящейся примерно в 30 км от границы. Эту территорию должны будут взять под свой контроль войска ливанской армии.
Новое соглашение в целом похоже на резолюцию Совета Безопасности ООН 1701, которая была принята в 2006 году и положила конец войне Израиля с «Хезболлой», но пользуется большей международной поддержкой.
Договор позволит оттеснить поддерживаемую Ираном группировку от границы с Израилем и усилить регулярные войска ливанской армии, которые будут развернуты вдоль границы после вывода израильских войск.
Соглашение включает в себя перемирие и ликвидацию буферной зоны на юге Ливана, созданной Израилем.
При этом, как передает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, соглашение содержит крайне важный для Израиля пункт, позволяющий ему осуществлять боевые действия в Ливане, если он столкнется с угрозой со стороны «Хезболлы».
США возглавят комитет из пяти стран, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня. Этот орган и опубликует документ, признающий право Израиля наносить удары по Ливану, если он посчитает, что «Хезболла» нарушает соглашение.
В ходе переговоров под руководством США ливанским властям дали понять, что ситуация, сложившаяся после 2006 года, когда «Хезболле» было позволено построить обширную инфраструктуру вдоль границы, не повторится.
Что будет дальше?
Хьюго Бачега, корреспондент Би-би-си в Бейруте
Вопросы по поводу прекращения огня остаются.
Согласно договоренностям, тысячи ливанских солдат будут переброшены на юг страны после вывода оттуда израильских войск и боевиков «Хезболлы». Как именно они будут размещены, остается неясным.
Военные жалуются, что у них нет ресурсов — денег, живой силы и оборудования — для выполнения задач.
Но дело не только в финансировании, которое, вероятно, будет поступать от некоторых международных союзников Ливана. Будут ли ливанские военные противостоять «Хезболле» в случае необходимости?
Это поставит ливанцев против ливанцев, что всегда чревато обострением в стране, где сильны межконфессиональные разногласия.
Один дипломат сказал мне, что ливанские власти, похоже, признали, что ситуация должна измениться. Вероятно, политическая воля для этого есть.
Почему некоторые в Израиле недовольны планом
В самом Израиле план перемирия нравится далеко не всем. Многие из десятков тысяч жителей севера страны, вынужденных покинуть свои дома в результате продолжавшихся более года обстрелов из-за ливанской границы, говорят, что такое соглашение не позволит им чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы вернуться домой.
Крайне правый министр безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, входящий в состав кабинета безопасности, заявил, что война должна продолжаться до «абсолютной победы».
Как отмечает корреспондент Би-би-си Люси Уильямсон, один из опросов общественного мнения показал, что более 80% израильтян, поддерживающих Нетаньяху, выступают против соглашения.
Ливанские власти настаивают на том, что любое соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» должно быть ограничено условиями резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которая положила конец войне между «Хезболлой» и Израилем в 2006 году.
Эта резолюция также предусматривает вывод боевиков и вооружений «Хезболлы» из районов между «голубой линией» и рекой Литани. Кроме того, она запрещает наличие иностранных войск в Ливане без согласия правительства, продажи и поставки оружия и боеприпасов в Ливан без разрешения ливанского правительства, и требует от Израиля предоставить Ливану все имеющиеся у него карты минных полей.
Не очень понятно также, как будут разворачиваться ливанские войска: военные заявляют, что у них нет денег, живой силы и оборудования для того, чтобы выполнить эти обязательства.
Финансы, по всей видимости, предоставят международные организации и союзники Ливана, однако также нет уверенности, что ливанская армия в случае необходимости сможет противостоять «Хезболле», не говоря уже о том, что в этом случае ливанцам придется воевать против ливанцев, а в стране, где глубоко укоренились межконфессиональные противоречия, это чревато серьезными рисками
Перестрелки между израильскими военными и боевиками «Хезболлы» происходят почти каждый день с 8 октября прошлого года, когда группировка обстреляла Израиль ракетами в знак поддержки нападения ХАМАС на юг Израиля.
Бои между «Хезболлой» и Израилем начались с новой силой после начала наземного вторжения Израиля в южный Ливан в конце сентября.
По данным ливанских властей, с октября 2023 года в стране было убито по меньшей мере 3823 человека, большинство из них - за последние несколько недель, когда Израиль активизировал кампанию против «Хезболлы».
С израильской стороны, по данным властей, погибли по меньшей мере 82 солдата и 47 мирных жителей.