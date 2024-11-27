В Ливане вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой». США надеются, что оно будет постоянным

Боевые действия продолжались до поздней ночи. Боевики «Хезболлы» заявили, что запустили беспилотники по военным объектам в Тель-Авиве, а израильская армия выпустила приказ об эвакуации некоторых районов Бейрута.

После этого, менее чем за час до начала перемирия, по южным пригородам Бейрута были нанесены авиаудары, сообщали корреспонденты информагентств.

Согласно условиям перемирия, израильские войска будут выведены из Ливана в течение 60 дней, а боевики «Хезболлы» покинут приграничные районы — там разместят военнослужащих ливанской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий «Хезболлы», и если группировка попытается снова вооружиться, это будет расценено как нарушение договора.

Он также заявил, что благодаря усилиям израильских военных «Хезболла» была отброшена на «десятки лет назад».

Президент США Джо Байден также выступил с обращением и сказал, что соглашение о прекращении огня заключено и вступит в силу в среду в 04:00 по местному времени (2 часа ночи по Гринвичу).

«Боевые действия закончатся. Это должно быть постоянное прекращение огня», — сказал Байден.

Он выразил надежду, что перемирие в Ливане может привести к установлению мира на всем Ближнем Востоке и позволит прекратить войну в секторе Газа, где израильские военные ведут борьбу с группировкой ХАМАС.

Жители Ливана Фото: Reuters