Рейтинги: за неделю поддержка «Отечества» снизилась, а число сторонников Партии реформ увеличилось

Согласно последним результатам еженедельного опроса Института общественных исследований и исследовательской компании Norstat, 28 процентов имеющих право граждан поддерживают «Отечество», 18,7 процентов - Партию реформ и 13,9 процентов - Социал-демократическую партию.

Поддержка лидирующей партии «Отечество» за неделю снизилась на 1,5 процентных пункта, а поддержка второй в рейтинге Партии реформ выросла за неделю на 1,3 процентных пункта. Поддержка других политических партий существенно не изменилась за неделю.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 13,8 процента и Эстонская консервативная народная партия (EKRE) с 12,5 процента, а наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет «Ээсти 200», которую поддерживают 4,2 процента респондентов.

Коалиционные партии поддерживают 36,8 процента респондентов, а оппозиционные - 54,3 процента.

Мартин Мёльдер, доцент Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета, отметил, что двумя наиболее значительными изменениями в рейтингах политических партий на этой неделе являются небольшое снижение поддержки партии «Отечество» и небольшое увеличение поддержки Партии реформ.

«Средний результат партии "Отечества" за четыре недели на данный момент составляет 28 процентов, а Партии реформ – 18,7 процента. За последнюю неделю рейтинги обеих партий сблизились друг с другом примерно на одинаковую величину, т.е. в пределах 1,3-1,5 процентных пункта, в результате чего разница в их поддержке сократилась и составляет чуть менее десяти процентных пунктов. баллов», - пояснил он.

«Поскольку нынешнему снижению поддержки «Отечества» предшествовал рост поддержки в перспективе нескольких месяцев, а нынешнему росту поддержки Партии реформ предшествовало снижение рейтинга партии, делать выводы пока рано. «Отечество» продолжает находиться на вершине рейтинга с огромным преимуществом, и нет никаких признаков того, что ситуация существенно изменится», - сказал Мёльдер.

Рейтинги остальных политических партий остаются стабильными. «Социал-демократы и Центристская партия находятся на третьем и четвертом месте с равной поддержкой. У них обоих рейтинг на долю процентного пункта ниже 14 процентов. За ними следует EKRE на пятом месте, чья поддержка остается стабильной - между 12 и 13 процентами. Партия правых и «Ээсти 200» по-прежнему постоянно находятся ниже избирательного барьера, и поэтому в настоящее время в партийной системе Эстонии есть пять партий, которые жестко конкурируют за места в Рийгикогу», - добавил Мёльдер.