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Полиция: 15-летняя Ханна-Лизетте найдена, медики проверят состояние ее здоровья

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Сегодня утром полиция попросила помощи в поисках 15-летней Ханны-Лизете, родственники которой не могли с ней связаться. К настоящему моменту стало известно, что девочка нашлась. 

Полиция отреагировала на сообщение об исчезновении Ханны-Лизетте большими силами, поскольку были основания полагать, что ее жизнь была в опасности. Помимо полиции, десятки волонтеров также искали девочку на местности и проверяли заброшенные дома.

Кроме того, на помощь пришли спасатели, проверившие водоемы. Пропавшую искали также с помощью служебных собак и дронов. Сегодня днем ​​полиция получила обнадеживающее сообщение о том, что Ханну-Лизетте видели в районе Кадрина.

Спустя некоторое время она двинулась в сторону своего дома. Полицейские вызвали скорую помощь для проверки состояния ее здоровья, после чего станет ясно, нуждается ли девочка в стационарном лечении или может остаться дома под присмотром матери.

Хотя поиски на местности завершены, полиция дополнительно уточнит обстоятельства, при которых Ханна-Лизетте не вернулась домой, где она ночевала и другие подробности, чтобы подобные случаи не повторились.

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