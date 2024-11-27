Полиция просит помощи в поисках 15-летней Ханны-Лизете, родственники которой не смогли с ней связаться.
Ушла из дома и не выходит на связь: полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
Ханна-Лизете ростом около 165 см, худощавого телосложения, с темными волосами до плеч. Когда она вышла из дома, на ней была фиолетовая куртка Puma, черная шапка Puma, черные спортивные штаны и черные зимние ботинки.
Насколько известно, последний раз девушка была в деревне Кихлевере волости Кадрина, где ее поисками занимается полиция, но пока безрезультатно.
Если кто-то располагает информацией о месте нахождения девочки, полиция просит звонить по номеру 112.