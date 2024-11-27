Около половины местных самоуправлений в Эстонии не намерены подписывать с Министерством образования и науки соглашение в сфере образования, поскольку в его нынешнем виде такое соглашение создаст для них новые финансовые обязательства, средства на покрытие которых государство не выделит, пишет Rus.ERR.
Многие самоуправления не станут подписывать соглашение в сфере образования
В частности, к соглашению не намерен присоединяться город Пярну, где местная горуправа направила проект соответствующего решения на утверждение в горсобрание.
«В Эстонии 79 местных самоуправлений, из которых 30 сообщили, что не присоединятся. Еще восемь полагали, что, по всей видимости, не присоединятся», - сказал глава Союза волостей и городов Вейкко Лухалайд.
Соглашение в сфере образования призвано улучшить условия труда учителей и ввести для них карьерную модель с дифференцированной оплатой труда в зависимости от квалификации, а также зафиксировать принципы финансирования общего образования.