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Многие самоуправления не станут подписывать соглашение в сфере образования

Редактор: rus.postimees.ee
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Около половины местных самоуправлений в Эстонии не намерены подписывать с Министерством образования и науки соглашение в сфере образования, поскольку в его нынешнем виде такое соглашение создаст для них новые финансовые обязательства, средства на покрытие которых государство не выделит, пишет Rus.ERR.

В частности, к соглашению не намерен присоединяться город Пярну, где местная горуправа направила проект соответствующего решения на утверждение в горсобрание.

«В Эстонии 79 местных самоуправлений, из которых 30 сообщили, что не присоединятся. Еще восемь полагали, что, по всей видимости, не присоединятся», - сказал глава Союза волостей и городов Вейкко Лухалайд.

Соглашение в сфере образования призвано улучшить условия труда учителей и ввести для них карьерную модель с дифференцированной оплатой труда в зависимости от квалификации, а также зафиксировать принципы финансирования общего образования.

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