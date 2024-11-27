Многие самоуправления не станут подписывать соглашение в сфере образования

Около половины местных самоуправлений в Эстонии не намерены подписывать с Министерством образования и науки соглашение в сфере образования, поскольку в его нынешнем виде такое соглашение создаст для них новые финансовые обязательства, средства на покрытие которых государство не выделит, пишет Rus.ERR.